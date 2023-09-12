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Омская прокуратура огласила заключение по делу о мошенничестве ректора ОмГТУ

12 сентября 2023, 11:14
Фото: 1MI
Иллюстрация
Сегодня, 12 сентября, в Первомайском районном суде прошло первое судебное заседание по уголовному делу в отношении 4 сотрудников.

В числе обвиняемых находится ректор университета Дмитрий Маевский и первый проректор. Государственный обвинитель огласил заключение и представил суду порядок исследования доказательств.

Напомним, что сотрудники Омского технического университета в 2017 году скачали в интернете отчет по научно-исследовательской работе, подготовленный работниками одного из вузов в Санкт-Петербурге, и выдали его за свой.

Руководителем научной группы был назначен Маевский, он же отправлял Анатолию Косых, бывшему ректору университета, служебные записки для выплат по якобы выполняемым научным исследованиям. В итоге все причастные к афере получили 1,8 млн рублей и поделили между собой.

Следующее судебное заседание состоится 10 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В Омске Дмитрия Маевского сняли с должности ректора ОмГТУ
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#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Хищение#Новости#Ректор#Ректор ВУЗа#Обвинение#Анастасия Баянова
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