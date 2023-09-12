Омская прокуратура огласила заключение по делу о мошенничестве ректора ОмГТУ

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В числе обвиняемых находится ректор университета Дмитрий Маевский и первый проректор. Государственный обвинитель огласил заключение и представил суду порядок исследования доказательств.
Напомним, что сотрудники Омского технического университета в 2017 году скачали в интернете отчет по научно-исследовательской работе, подготовленный работниками одного из вузов в Санкт-Петербурге, и выдали его за свой.
Руководителем научной группы был назначен Маевский, он же отправлял Анатолию Косых, бывшему ректору университета, служебные записки для выплат по якобы выполняемым научным исследованиям. В итоге все причастные к афере получили 1,8 млн рублей и поделили между собой.
Следующее судебное заседание состоится 10 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры.