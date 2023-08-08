Ректор ОмГТУ Дмитрий Маевский ответит в суде за мошенничество с научной работой

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Зампрокурора Омской области Дмитрий Попов утвердил обвинительное заключение в отношении четырех сотрудников ОмГТУ, в том числе действующего ректора Дмитрия Маевского и бывшего ректора Анатолия Косых, который сейчас руководит кафедрой «Радиотехнические устройства и системы диагностики». Их обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сотрудники УФСБ России по Омской области в прошлом году раскрыли их деятельность.
По версии следствия, один из обвиняемых в 2017 году скачал в интернете отчет по научно-исследовательской работе (НИР), подготовленный работниками одного из вузов в Санкт-Петербурге. Он был составлен на тему «Формирование системы социальной адаптации иностранных мигрантов в России посредством культурной интеграции», которая не являлась перспективной для ОмГТУ.
Компания выдала отчет за свой, перефразировав местами текст. Косых, который на тот момент был ректором, издал приказ об открытии НИР без обсуждения и утверждения тематики на заседании научно-технического совета.
Руководителем научной группы он назначил Маевского. Тот же с мая по декабрь 2018 года отправлял ректору служебные записки для выплат по якобы выполняемым научным исследованиям. По факту же готовый отчет по работе уже имелся на руках у компании.
«Несмотря на то, что сотрудники научной исследовательской части университета доводили до ректора, что исследование не проводится, промежуточные и итоговые отчеты не предъявляются, последним санкционировано производство выплат», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Согласно смете, стоимость научно-исследовательской работы составила 2,7 млн рублей. В эту сумму входили средства для выплаты зарплаты научным сотрудникам (1,7 млн рублей), а также деньги на командировки и социальное страхование. Об этом сообщили в региональном УМВД.
По итогу обвиняемые получили 1,8 млн рублей, поделили и растратили на собственные нужды. Компания не признала вину, представив сомнительные версии того, как получили деньги. На их имущество наложен арест. В скором времени уголовное дело рассмотрит Первомайский районный суд.