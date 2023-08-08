Ректор ОмГТУ Дмитрий Маевский ответит в суде за мошенничество с научной работой

По версии следствия, один из обвиняемых в 2017 году скачал в интернете отчет по научно-исследовательской работе (НИР), подготовленный работниками одного из вузов в Санкт-Петербурге. Он был составлен на тему «Формирование системы социальной адаптации иностранных мигрантов в России посредством культурной интеграции», которая не являлась перспективной для ОмГТУ.