Мэрия Омска сообщила о скором закрытии котлованов в Амурском поселке

При этом, срок завершения строительства должен был наступить в мае нынешнего года, но строительство приостановили — уменьшалась областная субсидия: подрядчик СПК «Сибцентрстрой» остановил работы и покинул участок, оставив только забор, но и тот уже почти рухнул. К слову, брошенная стройплощадка пользуется популярностью у детей: строители оставили после себя огромные кучи выкопанного песка и глины. Сейчас же это место таит угрозу: в районе много детей, а за бесхозной территорией никто не следит.