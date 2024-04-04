Мэрия Омска сообщила о скором закрытии котлованов в Амурском поселке

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Район вокруг дома №9/22 по улице Завертяева стал неожиданно опасным для детей и случайных зевак: котлованы, выкопанные для установки фундамента будущего детского сада, остались без ограждения и присмотра — их заполнила вода, а на территорию может попасть любой посторонний.
При этом, срок завершения строительства должен был наступить в мае нынешнего года, но строительство приостановили — уменьшалась областная субсидия: подрядчик СПК «Сибцентрстрой» остановил работы и покинул участок, оставив только забор, но и тот уже почти рухнул. К слову, брошенная стройплощадка пользуется популярностью у детей: строители оставили после себя огромные кучи выкопанного песка и глины. Сейчас же это место таит угрозу: в районе много детей, а за бесхозной территорией никто не следит.
Как сообщили корреспонденту «Нового Омска» в Департаменте строительства мэрии, стройку все-таки контролируют: забор пообещали восстановить до 8 апреля, а с подрядчиком определятся во второй половине текущего года.
Напомним, что сегодня произошли и кадровые изменения в областном министерстве строительства: заместителем Александра Рашко стала Юлия Николаенко.