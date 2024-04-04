Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

иллюстрация

Мэрия Омска сообщила о скором закрытии котлованов в Амурском поселке

4 апреля 2024, 06:40
Фото: 1MI
иллюстрация

Омская мэрия сообщила о восстановлении ограждения вокруг опасных котлованов

Приостановленную стройку детского сада обнесут новым забором — затопленные котлованы «недостроя» могут быть опасны.

Район вокруг дома №9/22 по улице Завертяева стал неожиданно опасным для детей и случайных зевак: котлованы, выкопанные для установки фундамента будущего детского сада, остались без ограждения и присмотра — их заполнила вода, а на территорию может попасть любой посторонний.

При этом, срок завершения строительства должен был наступить в мае нынешнего года, но строительство приостановили — уменьшалась областная субсидия: подрядчик СПК «Сибцентрстрой» остановил работы и покинул участок, оставив только забор, но и тот уже почти рухнул. К слову, брошенная стройплощадка пользуется популярностью у детей: строители оставили после себя огромные кучи выкопанного песка и глины. Сейчас же это место таит угрозу: в районе много детей, а за бесхозной территорией никто не следит.

Как сообщили корреспонденту «Нового Омска» в Департаменте строительства мэрии, стройку все-таки контролируют: забор пообещали восстановить до 8 апреля, а с подрядчиком определятся во второй половине текущего года.

Напомним, что сегодня произошли и кадровые изменения в областном министерстве строительства: заместителем Александра Рашко стала Юлия Николаенко.

С испытательным на три месяца. У омского министра строительства появился новый зам
Узнать подробнее
#Общество#Стройка#Омск#Мэрия#Дети#Подрядчик#Детский сад#Новости#Вода#Опасность#Забор#Недострой#Субсидия#Территория#Александр Рашко#Амурский поселок#Контроль#Илья Скобин
Подпишитесь
С испытательным на три месяца. У омского министра строительства появился новый зам
Сегодня, 03:22
Панно и флаги. На украшение Омска к 9 мая готовы потратить 1,2 млн рублей
Сегодня, 06:38
Омский муниципальный приют попросил помощи в спасении пса со снятым скальпом
Сегодня, 03:58
Синоптики бьют тревогу. Аномальная жара совсем скоро накроет Омск
Сегодня, 02:48
Внимание. Проснулись паразиты. Омичи обнаружили опасных паукообразных в городских парках
Сегодня, 04:16
Теряем людей. В январе Омскую область покинуло больше тысячи человек
Сегодня, 05:11
"