С испытательным на три месяца. У омского министра строительства появился новый зам

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
В правительстве Омской области снова произошли кадровые изменения. Новый заместитель появился у министра строительства Александра Рашко. Им стала Юлия Николаенко. Соответствующее распоряжение подписал и. о. губернатора Омской области Дмитрий Ушаков.
Юлию Николаенко назначили на должность со 2 апреля сроком на один год. Три месяца для нее будут испытательными.
В министерстве строительства вакантными остаются посты первого заместителя министра и замминистра, который по совместительству будет главным архитектором Омской области. До назначения Николаенко единственным заместителем у Рашко был Евгений Кравченко.
Отметим, что конкурс на пост главного архитектора в феврале провалился. За него боролись Наталья Старченкова, которая ранее была главным архитектором области, бывший глава городского депархитектуры и главный архитектор Омска Игорь Павлов, председатель омского отделения Союза архитекторов России Сакен Хусаинов и член Союза архитекторов РФ Ольга Шитикова.