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В Омске новым замминистра строительства стала Юлия Николаенко

С испытательным на три месяца. У омского министра строительства появился новый зам

4 апреля 2024, 03:22
Фото: Город55

В Омске новым замминистра строительства стала Юлия Николаенко

В ведомстве остаются вакантными должности первого заместителя министра и главного архитектора.

В правительстве Омской области снова произошли кадровые изменения. Новый заместитель появился у министра строительства Александра Рашко. Им стала Юлия Николаенко. Соответствующее распоряжение подписал и. о. губернатора Омской области Дмитрий Ушаков.

Юлию Николаенко назначили на должность со 2 апреля сроком на один год. Три месяца для нее будут испытательными.

В министерстве строительства вакантными остаются посты первого заместителя министра и замминистра, который по совместительству будет главным архитектором Омской области. До назначения Николаенко единственным заместителем у Рашко был Евгений Кравченко.

Структура министерства строительстваСтруктура министерства строительства
Структура министерства строительства
Фото: Правительство Омской области

Отметим, что конкурс на пост главного архитектора в феврале провалился. За него боролись Наталья Старченкова, которая ранее была главным архитектором области, бывший глава городского депархитектуры и главный архитектор Омска Игорь Павлов, председатель омского отделения Союза архитекторов России Сакен Хусаинов и член Союза архитекторов РФ Ольга Шитикова.

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#Политика#Омск#Омская область#Минстрой#Правительство Омской области#Назначение#Новости#Заместитель#Юлия Истомина#Александр Рашко
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