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Субсидия

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2024
Провал в яму с кипятком, модернизация ЖКХ и ремонт моста у Телецентра. Омск сегодня
14 ноября, 14:30
Омская область претендует на получение полумиллиардной субсидии на модернизацию ЖКХ
14 ноября, 13:26
Завысили цены. В Омске УК «Наш Сервис» заставили вернуть 1,5 млн в городской бюджет
10 июля, 05:59
Украли 56 млн. В Омске глав двух стройфирм осудят за мошенничество на капремонте дома
19 апреля, 08:04
2023
Хоценко поручил выделить 200 млн на корма для омских животноводческий хозяйств
Субсидию получат хозяйства, которые занимаются разведением и содержанием крупного рогатого скота
14 октября 2023, 11:30
Омичам рассказали, кто имеет право на льготы при догазификации
На программу выделили 78 млн рублей.
3 июля 2023, 13:36
Субсидии на фантомный картофель обернулись для двух омичей штрафом и колонией
Омичи получили финансовую поддержку от государства, не планируя развивать сельское хозяйство.
13 февраля 2023, 06:42
2022
Средства на чистоту. Районам Омской области выделили 118 млн рублей на уборку свалок
Федеральную субсидию разделят между 16 районами Омской области.
28 сентября 2022, 06:32

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