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Недострой

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2024
В Омске на месте недостроя напротив «Меги» планируют возвести новый торговый центр
20 ноября, 06:06
Эксклюзив. Знаменитый омский долгострой на 70 лет Октября планируют сдать к концу 2025 года
1 ноября, 03:39
В Омске вновь возбудили дело из-за проблемного долгостроя на Перелета
18 октября, 12:13
Провал. В Омске не нашлось покупателя для гостиницы-долгостроя у Телецентра
Аукцион признали несостоявшимся, поскольку не было подано ни одной заявки.
15 июля, 07:06
Недострои в омском парке спортивного отдыха «Авангард» продают за 30 млн рублей
7 июня, 08:39
Владелец омского «Юнигаза» решил достроить склад нефтепродуктов на 3-й Молодежной
7 июня, 05:21
Пока простаивает. Недострой на Левобережье Омска так и не оформили в собственность
31 мая, 06:19
Застывшая стройка. Оздоровительный центр за омским «Бауцентром» продают за 300 тысяч
24 мая, 05:24
Продают с 2021 года. Китайский долгострой у омского парка снова выставили на торги
23 мая, 08:58
2023
В Омске на Карла Маркса продают недострой за 150 миллионов
Объявление о продаже помещения площадью более 12 тысяч квадратных метров было размещено на одном из сервисов для покупки и продажи недвижимости.
2 ноября 2023, 12:27
Достройка аэропорта, охрана моста и новые граффити. Омск сегодня
6 сентября 2023, 13:56
Ждать квартиру 15 лет. Омичи вложили деньги в стройку учредителя-афериста
Проверку по обращению о нарушении прав участников строительства поставил на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.
30 августа 2023, 10:23
В Омске выставили на торги недостроенный частный дом, изъятый у владельца
Начальная цена объекта — 728 тысяч рублей.
12 августа 2023, 04:44
В Омске снова пытаются продать китайский недострой у «Зеленого острова»
11 августа 2023, 05:11
В Омской области решили проблемы 245 дольщиков
Обманутые дольщики получили денежную компенсацию. Другие проблемные дома закончат в обновленные сроки.
9 января 2023, 10:36
2022
В Омске снова не вышло продать китайский недострой у «Зеленого острова»
Здание выставили на торги, но для него не нашлось ни одного покупателя.
19 августа 2022, 09:33

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