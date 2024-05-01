В прокуратуре рассказали о промежуточных итогах проверки стройки на Пригородной

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 04:59
Региональная прокуратура продолжает проверку скандального строительства дома на улице Пригородной в омских Нефтяниках. Проверка организована после многочисленных обращений местных жителей, а также личных приемов граждан городским и районным прокурорами.
В результате вмешательства прокуратуры на дом, который расположен рядом со стройкой, установили 58 маячков для исследования динамики раскрытия трещин. Однако наблюдение за ними в течение двух месяцев не показало каких-либо изменений.
Прокуратура Советского округа объявила застройщику предостережение об уголовной ответственности по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). Согласно заключению регионального управления Росприроднадзора же, нарушений при строительстве в водоохранной зоне не допущено.
Сейчас специализированная организация проводит обследование на участке. После него будет дана оценка качеству строительных работ и, при наличии оснований, последуют меры прокурорского реагирования. На контроле прокуратуры также остается ход расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Напомним, что строительством дома на Пригородной заинтересовался следственный комитет, глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по этому факту.