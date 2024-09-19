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Александр Рашко

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2024
Взамен передали участок городу. В Омске на Кемеровской появится новая жилая 13-этажка
19 сентября, 03:06
С испытательным на три месяца. У омского министра строительства появился новый зам
4 апреля, 03:22
Успеть до конца года. Проблемную школу в Исилькуле за 590 млн достроит «Арт Ремстрой»
3 апреля, 03:57
Срочно. За пару дней до открытия. В новой школе в Горьковском обрушился потолок
8 января, 15:55
2023
Уголовное дело в омском минстрое. Кто может попасть в прицел силовиков
1 ноября 2023, 12:16
Так сказал министр. В Омске до конца 2024 года достроят проблемный дом на Перелета
Уже определен подрядчик, который будет работать с объектом.
17 октября 2023, 05:50
В Омской области обновили состав строительной аттестационной комиссии
7 сентября 2023, 06:54
Украинский агент в Омске, массовые увольнения в ОмГУ, первая победа «Авангарда» в КХЛ
3 сентября 2023, 09:51
Глава омского минстроя Рашко рассказал, когда достроят школу в Горьковском районе
Подрядчик постарается, чтобы дети начали учебу во второй четверти.
2 сентября 2023, 09:43
Хоценко объявил выговор минстрою за недостроенные к 1 сентября школы в Омской области
31 августа 2023, 06:40
В омском поселке Восточный начали строить поликлинику для взрослых и детей
Новое медучреждение разгрузит городскую больницу № 2.
22 августа 2023, 07:02
Ситуация с ЧВК «Вагнер», разрушительные последствия урагана, День молодежи в Омске
25 июня 2023, 11:10
В Омской области решать проблему со строительными кадрами будет новый совет
28 февраля 2023, 04:44
В Омской области назначили нового министра строительства
Ранее Александр Рашко возглавлял «Государственную экспертизу Омской области»
6 февраля 2023, 05:21

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