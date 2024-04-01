Новый главный тренер «Авангарда», заплыв в луже и уровень безработицы. Омск сегодня

Омичи устроили заплыв на сапах во дворе дома № 21/2 на улице Комарова. В луже, которая достигает 10 метров в длину, смогли одновременно разместится несколько сап-бордов и один многоместный рафт. Забавы горожан прокомментировали в мэрии Омска и объяснили, почему на участке рядом с жилым домом так много жидкости. Оказалось, что недалеко от дома находится березовая роща, именно там и образовалась лужа.