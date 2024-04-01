Новый главный тренер «Авангарда», заплыв в луже и уровень безработицы. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Новость №1. Хоккейный клуб «Авангард» назначил главным тренером Сергея Звягина
В новом сезоне главным тренером омского «Авангарда» станет Сергей Звягин, завершивший нынешний сезон на этой должности, но с приставкой и. о. Контракт с ним рассчитан на два года. Председатель Совета директоров ХК «Авангард» Михаил Аверин отметил, что Звягин — именно тот человек, который нужен на посту главного тренера, это стало ясно после его работы в серии с «Локомотивом».
Новость №2. Во дворе дома на левобережье омичи устроили заплыв в луже
Омичи устроили заплыв на сапах во дворе дома № 21/2 на улице Комарова. В луже, которая достигает 10 метров в длину, смогли одновременно разместится несколько сап-бордов и один многоместный рафт. Забавы горожан прокомментировали в мэрии Омска и объяснили, почему на участке рядом с жилым домом так много жидкости. Оказалось, что недалеко от дома находится березовая роща, именно там и образовалась лужа.
Новость №3. В Омской области зафиксировали рост числа безработных
Омская область заняла 73-е место в рейтинге регионов по динамике рынка труда, за прошлый год в нашем регионе число работающих снизилось на 3,2%. Доля безработных же составляет 3,2%, что на 29,6 тысяч человек меньше, чем годом ранее.