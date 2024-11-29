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Рабочие

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2024
Губернатор Хоценко оценил ход ремонта школы в Омской области
Виталий Хоценко посетил Солнцевскую среднюю школу, чтобы оценить ход капитального ремонта в рамках президентской программы модернизации образования.
29 ноября, 10:03
Остановились насосы. В Омске отключили свет и воду в Октябрьском округе
24 октября, 04:37
Мэрия Омска срочно набирает рабочих и водителей. Сколько им готовы платить
20 августа, 06:39
«Просто позор». Омичи пожаловались на ужасное состояние фонтана у Музыкального театра
7 августа, 12:01
Вместо узбеков и таджиков теперь индусы: как изменится рынок трудовых мигрантов
24 июля, 11:41
Зарплаты до 62 тысяч. В омском минимущества открыли свежие вакансии
Кандидатам необходимо иметь высшее образование, опыт государственной службы.
11 июня, 05:54
Сергей Шелест: в этом году в Омске высадят свыше 10 тысяч новых деревьев
3 мая, 06:47
В омском парке Победы начали красить памятники к 9 Мая
На работу у маляров уйдет около 200 литров краски.
30 апреля, 07:51
Новый главный тренер «Авангарда», заплыв в луже и уровень безработицы. Омск сегодня
1 апреля, 14:14
Перепродали втрое дешевле. Омичи остались без роз и тюльпанов к 8 марта
5 марта, 02:56
По поручению губернатора и мэра дорожники вывели на уборку Омска максимум техники
14 февраля, 06:10
Ночью на дороги Омска вышли 60 единиц техники для борьбы со снегом
В первую очередь дорожники очистили основные магистрали.
27 января, 04:37
2023
Очищать омские дороги от снега вышли 90 единиц техники и 150 рабочих
Пешеходные тротуары посыпают песко-соляной смесью, чтобы не было скользко.
30 декабря 2023, 06:44
Спрыгнул в котлован. Фирма заплатит 500 тысяч омичу, который травмировался на стройке
Сотрудник ООО «Энергостройкомплекс» пострадал, работая на строительном объекте 29 августа 2022 года.
17 ноября 2023, 03:51
Автомеханики и рабочие. Стало известно, каких специалистов не хватает в Омске
Дефицит кадров переживает исторические максимумы.
17 октября 2023, 04:18
В Омске городок Водников окутало дымом. Рассказываем, что произошло
6 сентября 2023, 10:44
В Омске завели дело после поджога бытовки с рабочими
Во время пожара никто не пострадал, поджигателя уже задержали.
28 июля 2023, 15:21
2022
В Омской области обнаружили нехватку рабочих на производствах
В связи с этим у многих востребованных специалистов растет зарплата.
5 декабря 2022, 08:58
Многоуровневый тротуар. Возле новой «Арены» в Омске повело новую плитку
Омичи заметили разрушения на площадке перед ледовым дворцом.
5 октября 2022, 06:14
«Водитель ошибся». Владелец «КамАЗов» в Омске оправдался за появление свалки
Ситуация со стихийной свалкой у Окружной дороги приняла неожиданные обороты.
13 сентября 2022, 12:08

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