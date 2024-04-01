73 место в рейтинге. Омичам рассказали об уровне безработицы в регионе

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
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Омская область заняла 73-е место в рейтинге регионов по динамике рынка труда. Согласно данным инфографики Ria.ru, за прошлый год в нашем регионе число работающих снизилось на 3,2%.
Стоит отметить, что доля безработных составляет 3,2%, что на 29,6 тысяч человек меньше, чем годом ранее.
Большая часть рабочей силы сосредоточена в трех регионах. Это Москва, где работают 7,2 миллиона человек, что составляет около 10% от общего числа работников по стране. В Подмосковье работают чуть более 4,5 миллиона человек. Третье место по этому показателю занимает Санкт-Петербург, где число занятых немногим более 3,2 миллиона человек.
Последнее место в рейтинге заняли Мурманская, Архангельская области и республика Карелия. Лидеры — Московская область, Севастополь и Карачаево-Черкесская Республика.