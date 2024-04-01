73 место в рейтинге. Омичам рассказали об уровне безработицы в регионе

Большая часть рабочей силы сосредоточена в трех регионах. Это Москва, где работают 7,2 миллиона человек, что составляет около 10% от общего числа работников по стране. В Подмосковье работают чуть более 4,5 миллиона человек. Третье место по этому показателю занимает Санкт-Петербург, где число занятых немногим более 3,2 миллиона человек.