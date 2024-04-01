Длина превышает 10 метров. Омичи устроили заплыв на лодках в огромной луже

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Омичи устроили заплыв на сапах во дворе дома № 21/2 на улице Комарова. По словам местных жителей, длина и ширина лужи превышает 10 метров, в ней смогли одновременно разместится несколько сап-бордов и один многоместный рафт.
Фотография заплыва появилась в паблике «Инцидент Омск». В комментариях под постом мнения омичей о ситуации разделились, кто-то посчитал лодки в луже забавными, а кто-то обратил внимание на проблему с обилием воды на улицах во время паводка. Почему на участке рядом с жилым домом так много жидкости объяснили в городской администрации.
«Подходы и подъезды к данному дому находятся в нормальном состоянии. Тротуары тоже. Рядом с домом находится березовая роща, где и был устроен „заплыв“», — рассказали в мэрии.