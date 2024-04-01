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Омичи устроили заплыв на лодках в огромной луже на Левом берегу

Длина превышает 10 метров. Омичи устроили заплыв на лодках в огромной луже

1 апреля 2024, 12:49
Фото: 1MI

Омичи устроили заплыв на лодках в огромной луже на Левом берегу

Жители левобережья нашли применение луже рядом с жилыми домами и устроили там массовый заплыв, ситуацию прокомментировала городская администрация.

Омичи устроили заплыв на сапах во дворе дома № 21/2 на улице Комарова. По словам местных жителей, длина и ширина лужи превышает 10 метров, в ней смогли одновременно разместится несколько сап-бордов и один многоместный рафт.

Фотография заплыва появилась в паблике «Инцидент Омск». В комментариях под постом мнения омичей о ситуации разделились, кто-то посчитал лодки в луже забавными, а кто-то обратил внимание на проблему с обилием воды на улицах во время паводка. Почему на участке рядом с жилым домом так много жидкости объяснили в городской администрации.

«Подходы и подъезды к данному дому находятся в нормальном состоянии. Тротуары тоже. Рядом с домом находится березовая роща, где и был устроен „заплыв“», — рассказали в мэрии.
Фото: «Инцидент Омск» / Скниршот
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