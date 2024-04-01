Длина превышает 10 метров. Омичи устроили заплыв на лодках в огромной луже

Фотография заплыва появилась в паблике «Инцидент Омск». В комментариях под постом мнения омичей о ситуации разделились, кто-то посчитал лодки в луже забавными, а кто-то обратил внимание на проблему с обилием воды на улицах во время паводка. Почему на участке рядом с жилым домом так много жидкости объяснили в городской администрации.