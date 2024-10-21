gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Работодатель

Выбрать дату
2024
Аналитики назвали три самые высокооплачиваемые специальности в Омской области
21 октября, 12:56
Омское правительство начало поиск официантов для мероприятий в гостинице на Березовой
22 сентября, 07:37
На треть больше. Количество омичей, получающих зарплату в ПСБ, увеличилось
Первая треть 2024 года продемонстрировала увеличение числа омичей, получающих зарплату на карту ПСБ — в сравнении с прошлым годом рост составил 33%.
17 мая, 06:33
«Газпром нефть» вошла в пятерку лучших работодателей России
2 мая, 08:55
2 254 жителя Омской области получили приглашение на работу после ярмарки вакансий
В Омской области завершился региональный этап всероссийского проекта «Работа России. Время возможностей», свои кадровые возможности представили более 1000 работодателей.
12 апреля, 11:22
Новый главный тренер «Авангарда», заплыв в луже и уровень безработицы. Омск сегодня
1 апреля, 14:14
Омский матрос отсудил у «Иртышского пароходства» компенсацию за незаконное увольнение
Мужчина обратился в суд с просьбой признать его увольнение незаконным, восстановить его на работе, взыскать зарплату за период вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.
20 марта, 04:20
Работник «Омскметаллооптторг» получил компенсацию за травму 24-летней давности
АО «Омскметаллоптторг» выплатит пострадавшему 350 тысяч рублей.
11 марта, 04:18
Обдало кипятком. В Омске слесарь получил страшный ожог при работе на теплосетях
8 марта, 08:04
От водителей до менеджеров. В Омске появились вакансии с зарплатой до 220 000 рублей
13 февраля, 12:36
Лишним не будет. Сколько омичей имеют дополнительный доход от подработок
В ходе опроса работающих горожан стало ясно, что 18% имеют несколько источников заработка.
22 января, 10:00
Управление по охране животного мира Омской области ищет специалиста по туризму
Кандидату на должность предлагают зарплату от 23 000 рублей.
9 января, 10:55
2023
Омичи рассказали, какие суммы они тратят на новогодние подарки
27 декабря 2023, 02:23
В минприроды Омской области ищут кандидата на должность начальника отдела
Работнику готовы платить от 49 000 до 66 000 рублей.
12 декабря 2023, 13:10
Зарплата от 100 000 рублей. В Омске ищут соискателей на высокооплачиваемую работу
12 декабря 2023, 10:35
Более 370 тысяч. Стало известно, кому в Омске готовы платить самую высокую зарплату
Самые высокооплачиваемые предложения октября были выбраны аналитиками сервиса «SuperJob» из 170 000 вакансий.
11 октября 2023, 13:42
Зарплата и атмосфера в коллективе. Омичи рассказали, что мотивирует их в работе
Каждый десятый признался, что в работе его ничего не вдохновляет.
25 сентября 2023, 09:12
Омичи рассказали, что не могут найти работу из-за возраста, лишнего веса и детей
15 сентября 2023, 08:12
Омичам рассказали, с какими видами мошенничества можно столкнуться при поиске работы
14 июля 2023, 02:22
Лишь 8% омичей не испытывали стресс на работе
12% респондентов считают уровень стресса на рабочем месте очень высоким.
9 июня 2023, 11:48

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика