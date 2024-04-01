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Хоккейный клуб «Авангард» назначил главным тренером Сергея Звягина

Ожидания подтвердились. Главным тренером «Авангарда» назначен Сергей Звягин

1 апреля 2024, 08:30
Фото: ХК «Авангард»

Хоккейный клуб «Авангард» назначил главным тренером Сергея Звягина

Информация о назначении Звягина на пост главного тренера появилась в официальном телеграм-канале клуба, контракт расчитан на два года.

Сегодня, 1 апреля, хоккейный клуб «Авангард» назначил нового главного тренера команды — им стал Сергей Звягин, который завершил сезон на должности исполняющего обязанности главного тренера, а ранее тренировал вратарей. Информация об этом появилась в официальных сообществах клуба в соцсетях.

Контракт со Звягиным подписан на два года — до окончания сезона 2025/26. Назначение прокомментировал председатель Совета директоров ХК «Авангард» Михаил Аверин и пожелал удачи тренеру на новой должности.

«В критический момент, по ходу серии с „Локомотивом“, он согласился принять команду и сделал все возможное для победы. Умелое сочетание опыта, страсти к своему делу, эмоций в нужный момент показали нам: Звягин именно тот человек, который нужен на посту главного тренера „Авангарда“. В межсезонье мы должны стать сильнее, чтобы решать серьезные задачи», — подчеркнул Аверин.

Напомним, что Сергей Звягин занял пост исполняющего обязанности главного тренера команды после расторжения контракта с Михаилом Кравцом, под его руководством «ястребы» одержали две победы в серии с «Локомотивом», но дальше пройти не смогли.

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