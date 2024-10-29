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Лужи

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2024
Ветер и лужи: Омск накрыл холодный дождь вперемешку со снегом
29 октября, 03:01
Мощное Солнце, захлебнувшаяся дорога и новый член стаи. Омск в воскресенье
Итоги дня по версии Города55.
28 июля, 14:00
Не проехать. Какие участки Омска сильнее всего затопило во время ливня
6 июня, 13:57
Новый главный тренер «Авангарда», заплыв в луже и уровень безработицы. Омск сегодня
1 апреля, 14:14
Длина превышает 10 метров. Омичи устроили заплыв на лодках в огромной луже
1 апреля, 12:49
И звонить, и писать. В Омске возобновили прием жалоб в соцсетях на затопленные дороги
Представители власти объяснили, куда обращаться, чтобы дорожные службы ликвидировали подтопления.
19 марта, 09:16
Второй раз за неделю. Омское село осталось без воды
16 марта, 08:08
2023
«Форт Боярд» в центре города. Омичи пожаловались на состояние трамвайной остановки
29 августа 2023, 05:40

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