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Заплыв

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Май
Под покровом ночи. Омичи сообщили о пловце, открывшем «купальный сезон» раньше срока
19 мая, 05:56
Апрель
Новый главный тренер «Авангарда», заплыв в луже и уровень безработицы. Омск сегодня
1 апреля, 14:14
Длина превышает 10 метров. Омичи устроили заплыв на лодках в огромной луже
1 апреля, 12:49
Март
Вплавь по туннелям. Стала известна причина усиления охраны омского метрополитена
Недостроенный объект привлекает слишком много внимания.
10 марта, 11:55
Июль 2023
Соревнования 18+. Под Омском прошел заплыв на секс-куклах
Состязание хоть и шуточное, но борьба развернулась вполне себе настоящая.
2 июля 2023, 06:23

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