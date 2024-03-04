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Полярное сияние

Погода опять подвела. Магнитная буря зажгла полярное сияние над Омской областью

4 марта 2024, 08:21
Фото: Максим Акимов / Inside OWSK / Предоставлено Городу55
Полярное сияние

В небе над Омском вспыхнуло полярное сияние во время магнитной бури

Мощная магнитная буря вызвала яркое полярное сияние над Россией.

В результате магнитной бури, которая произошла в небе над Россией накануне вечером, можно было наблюдать полярное сияние. Уточним, что изначально прогнозировалась геомагнитная буря класса G1 (слабая), однако она оказалась очень мощной.

Это явление могли наблюдать жители европейской части России, а также те, кто живет в Омской области. Только вот наблюдениям помешала погода. В Омске было облачно, а по северу области шел снег. Ожидается, что еще одна магнитная буря придет к Земле 24, 25 и 26 марта.

В паблике «Полярные сияния в Омске. Мониторинг. Оповещение» было объявлено, что все же в некоторых районах, таких как Тара, Большеречье, Муромцево, Усть-Ишим и севернее, были просветы в облаках, и можно было попытаться сделать фото полярного сияния. Однако, к сожалению, до сих пор никто не предоставил фото.

«Судя по отсутствию фото в комментариях, везде было облачно», — написали под постом омичи.

Ранее астрономы предупреждали омичей о нестабильности первого весеннего месяца. Согласно их исследованиям, возмущения начнутся 10 марта и продлятся до 12 числа, классифицируясь как слабые магнитные бури (G1).

Обратим внимание на то, что вспышки на Солнце и магнитные бури могут вызывать головокружения, недомогания и повышение давления. Более сильные бури могут привести к сбоям в работе техники.

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