Погода опять подвела. Магнитная буря зажгла полярное сияние над Омской областью

В паблике «Полярные сияния в Омске. Мониторинг. Оповещение» было объявлено, что все же в некоторых районах, таких как Тара, Большеречье, Муромцево, Усть-Ишим и севернее, были просветы в облаках, и можно было попытаться сделать фото полярного сияния. Однако, к сожалению, до сих пор никто не предоставил фото.