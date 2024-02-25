Храмы в огне, карантин и подозрительные перебои на ТЭЦ. Главные темы недели

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Иногда все человеческие труды могут стать прахом в одночасье. К сожалению, подобное случилось и в нашем регионе. Вечером 19 февраля в Марьяновке вспыхнул храм «Во имя Рождества Пресвятой Богородицы» — за какие-то два часа огонь уничтожил 11 лет труда людей. Полностью потушить огонь удалось лишь к утру.
Теперь, на месте сгоревшего храма, возведут новый — уже каменный, как рассказал Митрополит Дионисий; а компетентные органы — прокуратура и МЧС устанавливают все обстоятельства произошедшего. Предварительной причиной возгорания в пресс-службе МЧС назвали короткое замыкание электронагревательного прибора.
Однако это было не единственное «горячее» событие: буквально через 3 дня, 22 февраля, загорелась трапезная Свято-Серафимовского монастыре в Татьяновке (Москаленский район) — сообщение о пожаре поступило спасателям в 9 часов вечера. К моменту прибытия пожарных крыша уже обвалилась, а огонь полностью поглотил 450 «квадратов» помещения. Вскоре огонь удалось локализовать, а к утру — полностью потушить. Причины все еще устанавливаются.
Четверг принес омичам ощущение недавно позабытого кошмара: вновь декабрь, 40-градусный мороз и сбоящая ТЭЦ-5. Жалобы на понижение температуры в домах начали поступать в редакцию из Чкаловского поселка. Редакция Города55 оперативно запросила комментарий в «Омск РТС» — там подтвердили выход из строя одного котлоагрегата и запуск резервного оборудования.
Памятуя события декабря, городская администрация быстро среагировала на неисправность — уже в скором времени на ТЭЦ-5 прошло совещание, где стала известна причина выхода из строя котлоагрегата — всему виной оказался свищ. Ближе к вечеру неполадки устранили.
ОРВИ продолжает покорять Омск: 19 февраля стало известно количество закрытых на карантин учебных классов и групп в детских садах — можно начинать поражаться цифрам: 153 класса в 33 школах и 67 групп в 39 детских садах, однако полностью закрытых учебных заведений нет. В принципе, если сравнивать с неделей ранее: стало чуть лучше — до этого карантин вводили в 466 классах, а гимназию №9 и санаторную школу-интернат №11 в Порт-Артуре пришлось закрыть — всему виной высокая заболеваемость.
А вот заболеваемость ОРВИ, судя по данным статистики, снизилась: 21 февраля стало известно, что 7-я неделя нового, 2024 года, оказалась менее «инфекционной» — на целых 15,3%, по сравнению с предыдущей, шестой.
Кстати, важно беречься не только от инфекций, но и вовремя обследоваться — не все болезни приходят «снаружи». Например, на минувшей неделе омским медикам удалось остановить обострение хронического бронхита у 100-летней местной жительницы — сообщается, что в приемный покой она попала с 40-граудсной температурой. Так что будьте аккуратны, омичи.