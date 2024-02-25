Храмы в огне, карантин и подозрительные перебои на ТЭЦ. Главные темы недели

ОРВИ продолжает покорять Омск: 19 февраля стало известно количество закрытых на карантин учебных классов и групп в детских садах — можно начинать поражаться цифрам: 153 класса в 33 школах и 67 групп в 39 детских садах, однако полностью закрытых учебных заведений нет. В принципе, если сравнивать с неделей ранее: стало чуть лучше — до этого карантин вводили в 466 классах, а гимназию №9 и санаторную школу-интернат №11 в Порт-Артуре пришлось закрыть — всему виной высокая заболеваемость.