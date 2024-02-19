Болеют в морозы. Карантин из-за ОРВИ действует в 33 омских школах и 39 детских садах

Напомним, что ученики могут не посещать школы в Омске в случае резкого понижения температуры воздуха. Обучающихся 1-4 классов рекомендуется освободить от занятий при температуре ниже -30 градусов, с 5 по 9 класс — ниже -32 градусов, 10 и 11 классы — ниже -35 градусов.