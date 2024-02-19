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Болеют в морозы. Карантин из-за ОРВИ действует в 33 омских школах и 39 детских садах

19 февраля 2024, 10:43
Фото: 1MI
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В морозы на карантин в Омске закрыли 153 учебных класса и 67 дошкольных групп

В двух школах учатся только первоклассники, все остальные классы — на карантине.

Как стало известно Городу55, по состоянию на 17 часов 16 февраля, на карантин в Омске закрыты 153 класса в 33 школах и 67 групп в 39 детских садах.

В департаменте образования уточнили, что полностью закрытых на карантин образовательных учреждений нет. Однако в школе №120 и гимназии №139 карантин действует со 2 по 11 классы.

«Первые классы учатся, только вышли с каникул», — отметили в депобре.

В минобразования Омской области Городу55 не смогли прокомментировать, сколько детей в регионе не попали в школы из-за мороза.

«Информацией об отмененных подвозах обладают муниципалитеты, мы эту информацию не аккумулируем. Со своей стороны, все рекомендации относительно температурного режима, подвоза и посещения школ мы направили», — пояснили в министерстве.

Напомним, что ученики могут не посещать школы в Омске в случае резкого понижения температуры воздуха. Обучающихся 1-4 классов рекомендуется освободить от занятий при температуре ниже -30 градусов, с 5 по 9 класс — ниже -32 градусов, 10 и 11 классы — ниже -35 градусов.

«Образовательные учреждения продолжают работать в штатном режиме. Образовательный процесс организуется вне зависимости от того, сколько детей присутствует на занятиях. Окончательное решение остается за родителями (законными представителями) обучающихся: родители самостоятельно принимают решение о посещении школы их ребенком, сообщив об этом классному руководителю или администрации школы по телефону или по другим каналам связи», — добавили в департаменте образования омской мэрии.

Кстати, двумя неделями ранее карантин был введен в 466 классах, а полностью закрывать из-за высокой заболеваемости пришлось гимназию №9 в Нефтяниках и санаторную школу-интернат №11 в Порт-Артуре.

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#Эксклюзивы#Общество#Омск#Омская область#Похолодание#Школа#Дети#Детский сад#Департамент образования#Мороз#Карантин#Новости#Заболеваемость#Юлия Истомина
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