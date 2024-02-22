Ищут причину. Омские сотрудники МЧС всю ночь тушили пожар в женском монастыре

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
В региональном МЧС рассказали о том, что ликвидировали пожар на территории Свято-Серафимского монастыря в селе Татьяновка Москаленского района. Огонь вспыхнул вчера вечером, 21 февраля. Пока неизвестно, из-за чего это произошло.
Стихия захватила трапезную монастыря примерно в девять вечера. Только к 11 часам утра сегодняшнего дня сотрудники МЧС полностью потушили пожар. Его площадь составила 450 кв м. Упала крыша, огонь захватил всю постройку, но спасателям удалось совладать с ним.
При это инциденте никто не пострадал. На месте работают дознаватели МЧС РФ и эксперты. Они проведут проверку и выясняют, по какой причине загорелась трапезная. Все действия испытательной пожарной лаборатории и спасателей контролирует прокурор.
К слову, это уже второй пожар за эту неделю на территории храма. Так, в Марьяновке была уничтожена огнем деревянная церковь. Пожарные также работали всю ночь.