«Отстроим заново». В Марьяновке в Омской области сгорела сельская церковь

Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
В поселке Марьяновка сгорело деревянное здание нового храма. Возгорание произошло вчера, 19 февраля, в 11 часов вечера. Строительство здания началось в 2013 году, но до сих пор оно не было введено в эксплуатацию.
К моменту прибытия пожарных, огонь уже распространился по всему храму и возникла угроза распространения огня на соседние здания. В МЧС уточнили, что предварительная площадь — 242 квадратных метра. К счастью, обошлось без пострадавших.
В 01:14 пожар был локализован на площади 330 квадратных метров. В 01:43 открытое горение было ликвидировано, а в 06:10 пожар был полностью потушен.
Митрополит Дионисий приехал на место пожара спустя пару часов и прокомментировал ситуацию:
«Омская епархия и приход благодарят за оперативные и слаженные действия главу администрации Марьяновского муниципального района Аркадия Викторовича Ефименко и офицеров МЧС, не позволивших огню распространиться на соседние здания. Слава Богу, никто не пострадал. С Божией помощью храм будет отстроен заново, но уже каменным».