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В омской Марьяновке сгорел дотла недостроенный сельский храм

«Отстроим заново». В Марьяновке в Омской области сгорела сельская церковь

20 февраля 2024, 02:50
Фото: МЧС России

В омской Марьяновке сгорел дотла недостроенный сельский храм

Митрополит Дионисий заявил, что храм отстроят заново.

В поселке Марьяновка сгорело деревянное здание нового храма. Возгорание произошло вчера, 19 февраля, в 11 часов вечера. Строительство здания началось в 2013 году, но до сих пор оно не было введено в эксплуатацию.

К моменту прибытия пожарных, огонь уже распространился по всему храму и возникла угроза распространения огня на соседние здания. В МЧС уточнили, что предварительная площадь — 242 квадратных метра. К счастью, обошлось без пострадавших.

В 01:14 пожар был локализован на площади 330 квадратных метров. В 01:43 открытое горение было ликвидировано, а в 06:10 пожар был полностью потушен.

Видео: МЧС России

Митрополит Дионисий приехал на место пожара спустя пару часов и прокомментировал ситуацию:

«Омская епархия и приход благодарят за оперативные и слаженные действия главу администрации Марьяновского муниципального района Аркадия Викторовича Ефименко и офицеров МЧС, не позволивших огню распространиться на соседние здания. Слава Богу, никто не пострадал. С Божией помощью храм будет отстроен заново, но уже каменным».
Фото: Сайт Омской епархии
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