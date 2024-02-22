Еще один на этой неделе. В Омской области загорелся женский монастырь

Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
Modified Сегодня, 02:57
Updated Сегодня, 02:57
В селе Татьяновка произошел пожар в Свято-Серафимовском женском монастыре. О возгорании одноэтажного деревянного здания сообщили в районе 9 часов вечера, сообщают в МЧС.
На момент приезда спасателей кровля обрушилась, а трапезная сильно загорелась. Площадь пожара составила 450 квадратных метров, угрозы перехода огня не было. В 21:32 огонь удалось локализовать. К счастью, обошлось без пострадавших.
На месте происшествия работают дознаватели МЧС и прокурор Марьяновского района. Причину возгорания выясняют под контролем прокуратуры.
Напомним, что на этой неделе в Марьяновке загорелся храм. Деревянная церковь сгорела полностью, огонь тушили до самого утра. Пожар произошел из-за короткого замыкания электронагревателя.