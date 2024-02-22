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Пожар в монастыре

Еще один на этой неделе. В Омской области загорелся женский монастырь

22 февраля 2024, 02:50
Фото: МЧС России
Пожар в монастыре

В районе Омской области загорелась трапезная в Свято-Серафимовском монастыре

Причина возгорания пока неизвестна.

В селе Татьяновка произошел пожар в Свято-Серафимовском женском монастыре. О возгорании одноэтажного деревянного здания сообщили в районе 9 часов вечера, сообщают в МЧС.

Пожар в монастыреПожар в монастыре
Пожар в монастыреПожар в монастыре
Пожар в монастыреПожар в монастыре
Пожар в монастыре
Фото: МЧС Омской области

На момент приезда спасателей кровля обрушилась, а трапезная сильно загорелась. Площадь пожара составила 450 квадратных метров, угрозы перехода огня не было. В 21:32 огонь удалось локализовать. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС и прокурор Марьяновского района. Причину возгорания выясняют под контролем прокуратуры.

Напомним, что на этой неделе в Марьяновке загорелся храм. Деревянная церковь сгорела полностью, огонь тушили до самого утра. Пожар произошел из-за короткого замыкания электронагревателя.

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