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Храмы

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2024
Омская супермодель променяла кокошник на крестик
Омская супермодель, известная своими эпатажными образами на Хэллоуин, неожиданно для поклонников сменила имидж и теперь находит вдохновение не в страшных костюмах, а в посещении храмов.
2 ноября, 08:15
В Омск прибудет чудотворная Казанская икона Божией Матери
28 мая, 08:34
Храмы в огне, карантин и подозрительные перебои на ТЭЦ. Главные темы недели
25 февраля, 11:36
В Омской области начали собирать деньги на строительство нового храма в Марьяновке
Об этом сообщил настоятель храма Иерей Серафим на своей странице в соцсети.
20 февраля, 11:51
В МЧС назвали предварительную причину ночного пожара в храме в Марьяновке
Возгорание произошло вчера около 23:00, а потушить пламя удалось только к 6 утра.
20 февраля, 09:26
2022
Княжеская дача и перекресток цивилизаций — изюминки Светлоярского района
Светлоярский район Волгоградской области — прекрасное место для активного отдыха на живописной природе и паломничеств представителей разных вероисповеданий.
19 декабря 2022, 13:32

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