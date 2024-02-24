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Родные забили тревогу. Медики спасли 100-летнюю омичку с 40-градусной температурой

24 февраля 2024, 04:56
Фото: 1MI
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В Омске медики спасли 100-летнюю пенсионерку с 40-градусной температурой

Спустя четыре дня женщину уже выписали домой.

В пресс-службе регионального минздрава рассказали о спасении 100-летней омички, у которой обострился хронический бронхит легких. Случай произошел пару недель назад.

После пяти дней болезни пенсионерке стало хуже: родные забили тревогу и вызвали для нее скорую. В приемное отделение городской больницы имени Кабанова омичка поступила с температурой 40 градусов.

«В стационаре медики делали все, чтобы помочь пациентке в течение четырех дней, после чего в удовлетворительном состоянии она была выписана домой. Все это время пациентка не давала себе унывать и была настроена крайне позитивно», — отметили в минздраве.

Добавим, что после выписки пенсионерка встретилась в праправнуком.

Фото: Пресс-служба Минздрава Омской области
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#Здоровье#Омск#Пенсионеры#Минздрав#Здравоохранение#Медицина#Врачи#Болезнь#Новости#Скорая#Спасение#Юлия Истомина
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