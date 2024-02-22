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Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

Стало известно, когда в Омске починят вновь сломавшийся котел на ТЭЦ-5

Нужны теплые носки. Известны сроки ремонта вновь сломавшегося котла на омской ТЭЦ-5

22 февраля 2024, 08:56
Фото: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

Стало известно, когда в Омске починят вновь сломавшийся котел на ТЭЦ-5

Оборудование вышло из строя из-за свища.

Известна причина, по которой вышел из строя котел на ТЭЦ-5. Причина — свищ на котлоагрегаторе № 9. Рабочие сейчас чинят оборудование и к вечеру должны запустить котел.

Пока этого не случилось, на ТЭЦ-5 работает еще техника, которая не позволяет отключиться теплу и горячей воде в домах омичей. Разумеется, это недостаточно, чтобы держать высокую температуру, так что местным жителям нужно ждать починки котла.

Фото: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

Глава «ТГК-11» Олег Хилько рассказал мэру Сергею Шелесту о планируемом ремонте и обновлении оборудования на теплоэлекторцентралях. Градоначальник сообщил об этом в своем телеграм-канале.

Он встретился с городским прокурором Павлом Поповым и обсудил проблему, с которой уже дважды за эту зиму сталкивается регион. Также в совещании участвовал первый заместитель мэр Евгений Фомин.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Теплоснабжение#Отопление#Новости#ТЭЦ#Сергей Шелест#Тепло#ТГК-11#Евгений Фомин#Холод в домах#Павел Попов#Алина Ясинская#Холодные батареи
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