Нужны теплые носки. Известны сроки ремонта вновь сломавшегося котла на омской ТЭЦ-5

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Известна причина, по которой вышел из строя котел на ТЭЦ-5. Причина — свищ на котлоагрегаторе № 9. Рабочие сейчас чинят оборудование и к вечеру должны запустить котел.
Пока этого не случилось, на ТЭЦ-5 работает еще техника, которая не позволяет отключиться теплу и горячей воде в домах омичей. Разумеется, это недостаточно, чтобы держать высокую температуру, так что местным жителям нужно ждать починки котла.
Глава «ТГК-11» Олег Хилько рассказал мэру Сергею Шелесту о планируемом ремонте и обновлении оборудования на теплоэлекторцентралях. Градоначальник сообщил об этом в своем телеграм-канале.
Он встретился с городским прокурором Павлом Поповым и обсудил проблему, с которой уже дважды за эту зиму сталкивается регион. Также в совещании участвовал первый заместитель мэр Евгений Фомин.