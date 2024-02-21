Ситуация улучшается. В Омской области снизилась заболеваемость ОРВИ

За прошедшую, седьмую, неделю 2024 года жители Омской области стали заболевать ОРВИ значительно реже. Так, в этот период показатель заболеваемости составил 73,4 на 10 тысяч населения, что на 15,3% ниже, чем было зафиксировано неделей ранее.