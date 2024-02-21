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Ситуация улучшается. В Омской области снизилась заболеваемость ОРВИ

21 февраля 2024, 12:47
Фото: Изображение Midjourney
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В Омской области снизилась заболеваемость ОРВИ

На прошедшей неделе показатель заболеваемости стал меньше сразу на 15%.

За прошедшую, седьмую, неделю 2024 года жители Омской области стали заболевать ОРВИ значительно реже. Так, в этот период показатель заболеваемости составил 73,4 на 10 тысяч населения, что на 15,3% ниже, чем было зафиксировано неделей ранее.

Отмечается, что подъем заболеваемости является нормой для этого периода зимы и объясняется циркуляцией вирусов гриппа, ковида и других. Среди всех вирусов чаще всего встречаются вирусы негриппозной этиологии (80,5%), среди них вирусы парагриппа, респираторно-синцитиальные вирусы, метапневмовирусы, коронавирусы (сезонные), бокавирусы и аденовирусы.

Напомним, что из-за ОРВИ в Омске закрыли на карантин 153 класса в 33 школах и 67 групп в 39 детских садах, полностью закрытых учреждений пока нет.

Болеют в морозы. Карантин из-за ОРВИ действует в 33 омских школах и 39 детских садах
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#Омск#Омская область#ОРВИ#Болезнь#Новости#Заболеваемость#Заболевания#Заболевание#Болезни#Анастасия Баянова#Болеть
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