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Монастырь

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2024
Храмы в огне, карантин и подозрительные перебои на ТЭЦ. Главные темы недели
25 февраля, 11:36
Ищут причину. Омские сотрудники МЧС всю ночь тушили пожар в женском монастыре
Огонь захватил трапезную монастыря и распространился на площади 450 кв м.
22 февраля, 09:49
2022
Никаких маек. В Омске утвердили расписание новых рейсов теплохода в Ачаир
Омичам придется соблюдать правила, чтобы их пустили на борт теплохода.
14 июля 2022, 07:00

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