Начинаем ждать коллапса: на омской ТЭЦ-5 во время морозов снова вышел из строя котел

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
В редакцию Города55 обратились читатели с жалобой на холодные батареи в квартирах. Температура в домах жителей Чкаловского поселка начала снижаться с вечера 21 февраля.
«Поселок Чкаловский, стало прохладно. В ООО „Уют“ сообщил, что параметры снизила ТЭЦ, утром был недогрев, а сейчас еще больше они снижают. Наверное, снова на ТЭЦ-5 начались проблемы, о которых они умалчивают. Естественно, ни о каком перерасчете не может быть и речи. Начинаем ждать коллапса», — рассказали жители дома № 2а по улице 50 лет ВЛКСМ.
С подобной проблемой столкнулись и на улице Коммунальной.
В «Омск РТС» корреспонденту Города55 сообщили, что вчера на ТЭЦ-5 остановился котлоагрегат, но температурного режима хватает для отопления.
«Было отмечено незначительное снижение температурных параметров. Оперативно в работу было введено резервное оборудование. Все УК были оповещены согласно регламентным процедурам. В настоящее время температурный режим от теплоисточника достаточен для качественного теплоснабжения потребителей», — рассказали в компании.
Отметим, что в настоящее время в Омске стоит морозная погода. Ночью температура опускается до отметки в -30 градусов.
Напомним, в декабре произошла похожая ситуация. Из-за поломок на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3 омичи остались без отопления в аномальные морозы.