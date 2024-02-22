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Иллюстрация

Начинаем ждать коллапса: на омской ТЭЦ-5 во время морозов снова вышел из строя котел

22 февраля 2024, 05:24
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске в 30-градусный мороз на ТЭЦ-5 вышел из строя энергокотел

В «Омск РТС» сообщили, что запустили резервное оборудование, а отопление снизилось незначительно.

В редакцию Города55 обратились читатели с жалобой на холодные батареи в квартирах. Температура в домах жителей Чкаловского поселка начала снижаться с вечера 21 февраля.

«Поселок Чкаловский, стало прохладно. В ООО „Уют“ сообщил, что параметры снизила ТЭЦ, утром был недогрев, а сейчас еще больше они снижают. Наверное, снова на ТЭЦ-5 начались проблемы, о которых они умалчивают. Естественно, ни о каком перерасчете не может быть и речи. Начинаем ждать коллапса», — рассказали жители дома № 2а по улице 50 лет ВЛКСМ.

С подобной проблемой столкнулись и на улице Коммунальной.

В «Омск РТС» корреспонденту Города55 сообщили, что вчера на ТЭЦ-5 остановился котлоагрегат, но температурного режима хватает для отопления.

«Было отмечено незначительное снижение температурных параметров. Оперативно в работу было введено резервное оборудование. Все УК были оповещены согласно регламентным процедурам. В настоящее время температурный режим от теплоисточника достаточен для качественного теплоснабжения потребителей», — рассказали в компании.

Отметим, что в настоящее время в Омске стоит морозная погода. Ночью температура опускается до отметки в -30 градусов.

Напомним, в декабре произошла похожая ситуация. Из-за поломок на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3 омичи остались без отопления в аномальные морозы.

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#Общество#Омск#Теплоснабжение#Отопление#Жалобы#Температура#Проблемы#Евгений Игишев#Холодные батареи#Отключение отопления в 30-градусные морозы в Омске#Котел
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