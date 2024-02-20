В МЧС назвали предварительную причину ночного пожара в храме в Марьяновке

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Сегодня ночью в Марьяновском районе произошло возгорание деревянного храма, пожар удалось потушить только к утру. По данным МЧС, огонь распространился на площадь 330 квадратных метров, в его тушении были задействованы 7 спасателей и 4 единицы техники.
В пресс-службе регионального министерства Городу55 сообщили предварительную причину пожара — короткое замыкание электронагревательного прибора. Действительно ли из-за этого случилось воспламенение станет известно после проверки.
Напомним, что в происшествии обошлось без пострадавших. Митрополит Дионисий надеется, что на месте уничтоженного огнем храма удастся построить новый, но уже каменный.