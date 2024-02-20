В МЧС назвали предварительную причину ночного пожара в храме в Марьяновке

Сегодня ночью в Марьяновском районе произошло возгорание деревянного храма, пожар удалось потушить только к утру. По данным МЧС, огонь распространился на площадь 330 квадратных метров, в его тушении были задействованы 7 спасателей и 4 единицы техники.