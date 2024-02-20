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Стала известна предварительная причина пожара в храме в Марьяновке

В МЧС назвали предварительную причину ночного пожара в храме в Марьяновке

20 февраля 2024, 09:26
Фото: Прокуратура Омской области

Стала известна предварительная причина пожара в храме в Марьяновке

Возгорание произошло вчера около 23:00, а потушить пламя удалось только к 6 утра.

Сегодня ночью в Марьяновском районе произошло возгорание деревянного храма, пожар удалось потушить только к утру. По данным МЧС, огонь распространился на площадь 330 квадратных метров, в его тушении были задействованы 7 спасателей и 4 единицы техники.

В пресс-службе регионального министерства Городу55 сообщили предварительную причину пожара — короткое замыкание электронагревательного прибора. Действительно ли из-за этого случилось воспламенение станет известно после проверки.

Напомним, что в происшествии обошлось без пострадавших. Митрополит Дионисий надеется, что на месте уничтоженного огнем храма удастся построить новый, но уже каменный.

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#Омск#Омская область#Пожары#Храм#Новости#Омская епархия#Последствия пожара#Тушение пожара#Епархия#Храмы#Анастасия Баянова#Ликвидация пожара
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