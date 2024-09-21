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Жестокость

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2024
Череда неудач «Авангарда», исчезновение маршруток и жестокое убийство. Омск сегодня
21 сентября, 14:04
Получил 9 лет строгача. Пьяный омич до смерти забил жену в ответ на новости о разводе
8 июля, 04:43
Поджег и ждал. Омичу грозит 20 лет тюрьмы за покушение на убийство 3 человек
15 февраля, 07:05
Наказание за убийство, свалка черепов и недоступные квартиры. Омск сегодня
2 февраля, 14:27
Появилось видео, как омичка выбросила новорожденную дочь в мусорку
1 февраля, 06:01
Огромная пробка, жестокие собачники и неудачный поход в Европу. Омск сегодня
19 января, 13:47
Страшно и бесчеловечно. В Омске семейная пара два года жестоко избивала свою собаку
19 января, 12:25
2023
Расстрел животных, замерзшее общежитие и возвращение детей. Четверг вне прямой линии
14 декабря 2023, 14:54
Избил и пырнул ножом. Суд наказал живодера из Омской области за убийство собаки
Приговор 42-летнему мужчине вынес Кормиловский районный суд.
29 ноября 2023, 12:58
«Опоздала на час». В омском детдоме подростки заставили сверстницу мыть унитаз руками
22 октября 2023, 03:45
Расправился молотком и телевизором. Появились фото с места жестокого убийства в Омске
29 сентября 2023, 13:14
Безнаказанными не останутся. Избиением 11-летней омички заинтересовалась прокуратура
Прокуратура Советского округа организована проверку после многочисленных сообщений средств массовой информации.
14 сентября 2023, 14:03
Неописуемая жестокость. В Омске группа подростков избила 11-летнюю девочку
С информацией о произошедшем в отдел полиции №8 обратилась мама потерпевшей школьницы.
14 сентября 2023, 13:05
Обвинение готово. Дело об августовском изнасиловании в Новоомском рассмотрит суд
Уголовник-рецидивист предстанет перед омским облсудом за жестокое изнасилование маленькой девочки.
24 января 2023, 06:21

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