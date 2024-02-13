Грозит до 5 лет. Насмерть сбивший женщину житель Омска предстанет перед судом

ДТП произошло 3 ноября 2023 года. В районе дома № 8 по проспекту К. Маркса водитель Hyundai Creta сбил женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. Омичку отбросило на грузовой фургон, который ехал во встречном направлении. От полученных ударов она скончалась на месте происшествия.