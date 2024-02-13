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Published Сегодня, 04:12

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Updated Сегодня, 04:20

иллюстрация

Грозит до 5 лет. Насмерть сбивший женщину житель Омска предстанет перед судом

13 февраля 2024, 04:12
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске перед судом предстанет водитель, по чьей вине скончалась женщина

55-летнюю женщину отбросило на грузовик от удара иномарки.

ДТП произошло 3 ноября 2023 года. В районе дома № 8 по проспекту К. Маркса водитель Hyundai Creta сбил женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. Омичку отбросило на грузовой фургон, который ехал во встречном направлении. От полученных ударов она скончалась на месте происшествия.

В пресс-службе прокуратуры Омской области уточнили, что ДТП произошло при сложных дорожных и метеорологических условиях, однако, у водителя все же была возможность снизить скорость.

В отношении 65-летнего омича утверждено обвинительное заключение. Его обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Свою вину мужчина полностью признал. Уголовное дело передано в суд. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

место ДТПместо ДТП
место ДТПместо ДТП
место ДТП
Фото: Прокуратура Омской области
Мгновенная смерть. В центре Омска женщину отбросило на грузовик от удара иномарки
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