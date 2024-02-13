Грозит до 5 лет. Насмерть сбивший женщину житель Омска предстанет перед судом

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
ДТП произошло 3 ноября 2023 года. В районе дома № 8 по проспекту К. Маркса водитель Hyundai Creta сбил женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. Омичку отбросило на грузовой фургон, который ехал во встречном направлении. От полученных ударов она скончалась на месте происшествия.
В пресс-службе прокуратуры Омской области уточнили, что ДТП произошло при сложных дорожных и метеорологических условиях, однако, у водителя все же была возможность снизить скорость.
В отношении 65-летнего омича утверждено обвинительное заключение. Его обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Свою вину мужчина полностью признал. Уголовное дело передано в суд. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.