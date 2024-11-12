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Покушение на убийство

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2024
Смертельный наезд после ссоры: омич пойдет под суд из-за убийства одного из братьев
44-летний житель рабочего поселка Черлак предстанет перед судом по обвинению в убийстве и покушении на убийство двух братьев.
12 ноября, 09:29
Хотел напугать дочь. В Омске прошел суд над египтянином, заказавшим свою жену
18 октября, 13:23
Связал и бросил в погреб. В Омске задержали мужчину, который напал на пенсионерку
25 сентября, 10:19
Нанес 40 ударов. В Омске мужчина напал с ножом на свою мать, «изгоняя бесов»
Теперь в отношении мужчины завели дело. Ему грозит уголовный срок. Мать же находится в реанимации.
24 сентября, 02:45
Ждет суда. Омич планировал заказное убийство жены и матери работника ради квартир
Мужчина собирался расправиться с женой и матерью своего сотрудника из-за квартир в центре города.
6 августа, 06:07
До осени. В Омске отправили в СИЗО мужчину, жестоко избившего работника магазина
Покупатель внезапно без причины начал избивать кладовщика, который сейчас находится в реанимации.
3 июля, 08:20
Страшное избиение в магазине, гроб в реке и новый винный бар. Омск сегодня
1 июля, 17:29
Шок. Бил по голове и в шею. Омич без причины истыкал работника магазина разбитой бутылкой
1 июля, 14:54
Пыталась убить сына. Бросившая на улице малыша омичка отделалась условным сроком
28 июня, 10:41
В тяжелом состоянии. Жители Омской области напали на соседа с ножом и попали под суд
Двух сельчан заключили под стражу после покушения на убийство знакомого, они частично признали свою вину.
11 апреля, 10:32
Омичку, напавшую с молотком и ножом на внука и престарелую мать, отправили в СИЗО
10 апреля, 08:22
Перевели из реанимации. Юный омич пришел в сознание после ударов молотком по голове
19 февраля, 06:31
Едва не убила. Бастрыкин взял на контроль дело пенсионерки, напавшей на свою семью
19 февраля, 02:57
Столкновение самолетов, бабушка с молотком и онкобольной младенец. Омск в субботу
17 февраля, 14:00
Шок. Спал в кровати. В Омске бабушка пыталась убить девятилетнего внука молотком
Женщина также напала с ножом на свою престарелую мать и нанесла увечья себе.
17 февраля, 07:44
Поджег и ждал. Омичу грозит 20 лет тюрьмы за покушение на убийство 3 человек
15 февраля, 07:05
2023
Скрывала беременность. Бросившей младенца в парке матери грозит до 20 лет тюрьмы
Женщина заявила следователям, что ей был не нужен второй ребенок.
15 ноября 2023, 11:23
Шок. Второй был не нужен. В Омской области нашли мать, бросившую младенца в лесу
14 ноября 2023, 06:49
Поджог собутыльника, цены на хлеб и дело египтянина-бизнесмена. Омск сегодня
19 октября 2023, 13:39
Омич после ссоры в кафе задавил на автомобиле своих обидчиков
Один мужчина скончался. Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
5 октября 2023, 05:52

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