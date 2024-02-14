В Омске по делу о вымогательстве и поджоге арестовали Альви Джабраилова

Оказалось, что в январе подсудимый на 10 дней уезжал в другой регион, когда должен был находится под домашним арестом. Кроме того, он не явился на судебное заседание якобы из-за плохого самочувствия. В связи с этим суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.