В Омске по делу о вымогательстве и поджоге арестовали Альви Джабраилова

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Альви Джабраилов в составе организованной преступной группы вымогал 20 млн рублей, а также пытался совершить поджог. В настоящее время по этому делу проходит суд.
Оказалось, что в январе подсудимый на 10 дней уезжал в другой регион, когда должен был находится под домашним арестом. Кроме того, он не явился на судебное заседание якобы из-за плохого самочувствия. В связи с этим суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.
Как стало известно Городу55, Джабраилов нарушил судебный запрет из-за поездки в Минводы. В итоге обвиняемого арестовали в зале суда. В пресс-службе прокуратуры Омской области уточнили, что судебное следствие продолжается.
Напомним, что ранее одного из военных посадили на 5 лет за участие в составе организованной группы. Мужчина украл авиационные защитные шлемы на 7 млн рублей. А майора запаса отправили в тюрьму на 3 года за воровство шлемов и кислородных масок на 22 млн рублей.