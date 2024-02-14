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В Омске арестовали Альви Джабраилова

В Омске по делу о вымогательстве и поджоге арестовали Альви Джабраилова

14 февраля 2024, 07:00
Фото: Прокуратура Омской области

В Омске арестовали Альви Джабраилова

Подсудимый на 10 дней покидал регион и пропустил суд.

Альви Джабраилов в составе организованной преступной группы вымогал 20 млн рублей, а также пытался совершить поджог. В настоящее время по этому делу проходит суд.

Оказалось, что в январе подсудимый на 10 дней уезжал в другой регион, когда должен был находится под домашним арестом. Кроме того, он не явился на судебное заседание якобы из-за плохого самочувствия. В связи с этим суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Как стало известно Городу55, Джабраилов нарушил судебный запрет из-за поездки в Минводы. В итоге обвиняемого арестовали в зале суда. В пресс-службе прокуратуры Омской области уточнили, что судебное следствие продолжается.

Напомним, что ранее одного из военных посадили на 5 лет за участие в составе организованной группы. Мужчина украл авиационные защитные шлемы на 7 млн рублей. А майора запаса отправили в тюрьму на 3 года за воровство шлемов и кислородных масок на 22 млн рублей.

В Омске в суд передали дело о вымогательстве с участием Альви Джабраилова
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