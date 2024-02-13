Новый срок. В Омской области рецидивист убил собутыльника кухонным ножом

Оказалось, что преступление совершил знакомый потерпевшего. Во время конфликта обвиняемый ударил кухонным ножом своего собутыльника, от чего тот умер на месте. В этот момент в доме находилось еще двое гостей, которые и сообщили о произошедшем в полицию.