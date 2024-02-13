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Published Сегодня, 09:38

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иллюстрация

Новый срок. В Омской области рецидивист убил собутыльника кухонным ножом

13 февраля 2024, 09:38
Фото: Город55
иллюстрация

Житель Омской области завершил застолье убийством собутыльника

Поводом для убийства послужил конфликт.

СУ СК РФ по Омской области сообщает, что 11 февраля в городе Тара на улице 2-я Линия нашли тело 34-летнего местного жителя.

Оказалось, что преступление совершил знакомый потерпевшего. Во время конфликта обвиняемый ударил кухонным ножом своего собутыльника, от чего тот умер на месте. В этот момент в доме находилось еще двое гостей, которые и сообщили о произошедшем в полицию.

В отношении ранее судимого 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина задержан и заключен под стражу. Обстоятельства продолжают устанавливать.

Ранее в подъезде на улице Пригородная нашли тело 72-летнего омича. Выяснилось, что во время распития спиртных напитков между отцом и сыном разразился конфликт, после которого 44-летний обвиняемый зарезал отца кухонным ножом.

Убил кухонным ножом. Неожиданная ссора с сыном оборвала жизнь 72-летнего омича
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