Новый срок. В Омской области рецидивист убил собутыльника кухонным ножом

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
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Updated Сегодня, 09:46
СУ СК РФ по Омской области сообщает, что 11 февраля в городе Тара на улице 2-я Линия нашли тело 34-летнего местного жителя.
Оказалось, что преступление совершил знакомый потерпевшего. Во время конфликта обвиняемый ударил кухонным ножом своего собутыльника, от чего тот умер на месте. В этот момент в доме находилось еще двое гостей, которые и сообщили о произошедшем в полицию.
В отношении ранее судимого 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина задержан и заключен под стражу. Обстоятельства продолжают устанавливать.
Ранее в подъезде на улице Пригородная нашли тело 72-летнего омича. Выяснилось, что во время распития спиртных напитков между отцом и сыном разразился конфликт, после которого 44-летний обвиняемый зарезал отца кухонным ножом.