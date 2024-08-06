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Опьянение

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2024
Сбежать не удалось. Пьяный омич без прав устроил ДТП с иномаркой, перевозившей пони
6 августа, 08:59
Пьяный омский подросток без прав перевернулся на мопеде и сломал ребра и руку
Инцидент произошел в понедельник вечером в Крутинском районе.
25 июня, 10:41
Открытие сезона. В Омске пройдет массовая велогонка Tour de Siberia
24 апреля, 05:43
Новосибирский суд ужесточил приговор омичу по делу о гибели рыбака на Чанах
27 марта, 07:27
Забил до смерти кочергой. Житель Омской области сядет в тюрьму на 7,5 лет за убийство
Брат погибшего получит компенсацию в размере 800 тысяч рублей.
14 марта, 04:39
Уснул за рулем. В Омске осудят пьяного таксиста, устроившего ДТП с автобусом
В салоне автобуса находились 40 пассажиров.
5 марта, 04:13
Поджег и ждал. Омичу грозит 20 лет тюрьмы за покушение на убийство 3 человек
15 февраля, 07:05
Толкался и бормотал. В Омске на остановке неадекват забрызгал семью перцовым баллоном
По словам пострадавших, полицейские бездействуют, хотя им поступило заявление.
7 февраля, 10:03
Пьяный омич за рулем фуры въехал в поднятый барьер на железнодорожном переезде
В результате аварии у большегруза отвалилась кабина.
8 января, 04:58
В предвкушении праздника. На дорогах Омска 31 декабря задержали 9 пьяных водителей
Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 3 ДТП, 5 человек получили травмы.
1 января, 03:38
2023
Пьяный омич сдавал назад на машине и сбил двух женщин, а после скрылся с места ДТП
Пострадавшим понадобилась помощь медиков. Виновника ДТП позже задержали и составили на него административные протоколы.
13 декабря 2023, 07:52
Сбил велосипедистов и скрылся. В Омской области в ДТП пострадал мужчина и ребенок
Пострадавших отвезли в больницу.
6 ноября 2023, 03:55
Переходил пути и погиб. В Омске пьяный мужчина попал под поезд
Машинист затормозил состав, но трагедии избежать не удалось.
2 ноября 2023, 04:14
Под Омском пьяный водитель пытался убежать от полицейских, чтобы не «дышать в трубку»
30 октября 2023, 07:18
Конфисковали в доход государства. Омич лишился трактора из-за любви к алкоголю
Водителя также ждут обязательные работы. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение.
26 сентября 2023, 05:06
Вез ребенка в детский сад. Полицейские в Омске остановили пьяного водителя
Ранее мужчину уже лишали прав за аналогичное правонарушение.
18 сентября 2023, 05:36
Снес дерево и дорожный знак. У омича конфисковали два автомобиля за пьяную езду
Также мужчине предстоят 400 часов обязательных работ.
18 сентября 2023, 05:14
Устроила ДТП, врезалась в забор и бросила авто. Полицейские задержали омичку без прав
Очевидцы утверждают, что водитель была пьяна, однако доказать это не удалось.
14 сентября 2023, 11:29
Разбирались три года. В Омской области осудили мужчину, погубившего пассажира
Водитель сел за руль пьяным, но это не помешало ему взять попутчика. Теперь его осудили за смертельное ДТП.
3 июля 2023, 06:47

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