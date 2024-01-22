Омичи-преступники, проблемы с транспортом и расплавленный потолок. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Новость №1. В рейтинге регионов по уровню преступности Омская область попала в ТОП-50
Стало известно, что за 2023 год в Омской области значительно увеличилось количество преступлений разной степени тяжести. Так, согласно данным экспертов РИА «Новости», в прошедшем году в регионе на десять тысяч жителей пришлось 132,4 преступления, в 2022 году этот показатель был меньше. Также на 16,8% возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений. В рейтинге «преступных» регионов Омская области заняла 43-е место.
Новость №2. Мэр Омска Шелест сделал выговор заму из-за проблем с общественным транспортом
Омичи все чаще стали жаловаться на ухудшение работы общественного транспорта, из-за чего мэр города Сергей Шелест сделал публичный выговор своему заместителю Владимиру Куприянову. По словам градоначальника, тема уборки снега пошла на спад, в то время как сообщений по теме транспорта меньше не становится. Шелест также сообщили, что теперь его заместитель будет ездить по самым проблемным маршрутам вместе с омичами.
Новость №3. Из омской школы эвакуировали детей из-за короткого замыкания
Сегодня в школе №127, расположенной на улице 14-й Военный городок, произошло короткое замыкание проводки. В коридоре на одном из этажей начала искриться лампа, из нее полетели искры, на пол начал стекать пластик. К счастью, в происшествии обошлось без пострадавших, ученики и преподаватели смоги самостоятельно покинуть здание еще до приезда пожарных.