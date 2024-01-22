Омичи-преступники, проблемы с транспортом и расплавленный потолок. Омск сегодня

Стало известно, что за 2023 год в Омской области значительно увеличилось количество преступлений разной степени тяжести. Так, согласно данным экспертов РИА «Новости», в прошедшем году в регионе на десять тысяч жителей пришлось 132,4 преступления, в 2022 году этот показатель был меньше. Также на 16,8% возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений. В рейтинге «преступных» регионов Омская области заняла 43-е место.