Потолок скоро рухнет. В Омске жильцов дома топит вода с крыши и бьет ток

Омичи пожаловались в соцсетях на опасную ситуацию в их доме. Перекрытия размыло, жильцов заливает вода, произошло замыкание, а людей бьет током.