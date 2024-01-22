Бандитский Омск. Количество преступлений за 2023 год в Омской области выросло

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
В 2023 году количество преступлений в регионе на десять тысяч жителей составило 132,4. В 2022 году этот показатель был меньше, в прошлом году он вырос на 5,1%.
Количество тяжких и особо тяжких преступлений также выросло. Согласно предоставленной информации, таких преступлений стало 46,5 на десять тысяч жителей. Это на 16,8% больше, чем в 2022 году.
Первое место в этом рейтинге заняла Чеченская Республика, там было зарегистрировано 14,6 преступлений на десять тысяч жителей. На втором месте — Ингушетия (40,8), а третью ступень пьедестала заняла Республика Дагестан (43,7).