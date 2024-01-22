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В рейтинге регионов по уровню преступности Омская область попала в ТОП-50

Бандитский Омск. Количество преступлений за 2023 год в Омской области выросло

22 января 2024, 04:49
Фото: 1MI

В рейтинге регионов по уровню преступности Омская область попала в ТОП-50

Эксперты РИА «Новости» составили рейтинг регионов по уровню преступности за прошлый год. Омская область заняла в нем 43-е место.

В 2023 году количество преступлений в регионе на десять тысяч жителей составило 132,4. В 2022 году этот показатель был меньше, в прошлом году он вырос на 5,1%.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений также выросло. Согласно предоставленной информации, таких преступлений стало 46,5 на десять тысяч жителей. Это на 16,8% больше, чем в 2022 году.

Первое место в этом рейтинге заняла Чеченская Республика, там было зарегистрировано 14,6 преступлений на десять тысяч жителей. На втором месте — Ингушетия (40,8), а третью ступень пьедестала заняла Республика Дагестан (43,7).

Омск (не)пьющий. Регион попал на 26-ю строчку рейтинга трезвости в 2023 году
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#Общество#Омск#Омская область#Рейтинг#Анастасия Чернобаева#Преступности
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