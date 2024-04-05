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Налоговое преступление

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Апрель
Преступный город, череда ДТП и пополнение в семье лемуров. Омск сегодня
5 апреля, 14:29
Март
Задолжал более 31 млн. Директор омской компании попал под суд за уклонение от налогов
27 марта, 11:07
Создавал видимость. Директор омской компании задолжал 46 миллионов налогов
Чтобы скрыть свои действия от правоохранительных органов, он переводил деньги на счета аффилированных организаций под видом оплаты за аренду транспорта.
15 марта, 11:26
Январь
Омичи-преступники, проблемы с транспортом и расплавленный потолок. Омск сегодня
22 января, 14:20
Ноябрь 2023
Намеренно нарушал. В Омске завершилось расследование дела директора ООО «Аврора-Омск»
Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 24 миллионов рублей.
9 ноября 2023, 12:00
Июнь 2023
В Омске вынесли приговор главам «Сибирского транспортного союза», не платившим налоги
29 июня 2023, 04:10

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