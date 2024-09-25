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Электрический транспорт

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2024
В омской мэрии опровергли повышение стоимости аренды трамваев для экскурсий
25 сентября, 08:04
Жизнь без горячей воды, вырубка деревьев и проблемы с транспортом. Омск сегодня
18 сентября, 14:56
На эко-саммите «Сибирская перспектива» назвали причину «отравления» воздуха в Омске
14 сентября, 07:49
Не без текучки: в Омске остро не хватает 268 водителей общественного транспорта
12 сентября, 11:00
Без точных дат. Мэр Омска рассказал о планах возобновления движения трамвая №9
27 августа, 12:46
Депо быть. На Левобережье запустили пробный троллейбус для проверки линий
Реконструкцию троллейбусного депо должны закончить до конца 2024 года.
4 июля, 08:51
Замена найдена. В Омске появился новый руководитель городского электротранспорта
3 июля, 03:58
«Пока проходят обкатку». На улицы Омска вышли еще девять новых троллейбусов «Адмирал»
24 июня, 07:04
В прошлом году с пассажирских предприятий Омска уволилось 309 кондукторов
11 июня, 05:38
Искрящие провода, долгожданное тепло и большая вода. Омск в воскресенье
Итоги дня по версии Города55.
14 апреля, 14:00
Мешают проводам. На четырех омских улицах одобрили обрезку почти 450 деревьев
22 февраля, 04:52
Виноват дефицит водителей. Как решают проблемы с общественным транспортом в Омске
21 февраля, 02:00
На уровень ниже. Омский общественный транспорт занял 28 место во всероссийском топе
6 февраля, 09:00
Подземные паркинги, падающая штукатурка и сотни жалоб на транспорт. Омск сегодня
23 января, 14:47
Омичи-преступники, проблемы с транспортом и расплавленный потолок. Омск сегодня
22 января, 14:20
Острая нехватка. На омские трамваи и троллейбусы массово ищут водителей и кондукторов
6 января, 11:15
2023
Эффективно, но с провалами. В мэрии Омска оценили работу муниципальных предприятий
7 июня 2023, 14:23
Две спецмашины для обслуживания троллейбусных сетей в Омске купят за 35 млн рублей
5 июня 2023, 10:20

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