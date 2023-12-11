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О легионерах, вратаре и провальном старте. Интервью с генменеджером «Авангарда»

11 декабря 2023, 08:31
Фото: 1MI
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Генменеджер «Авангарда» рассказал о судьбе легионеров и планах на нового вратаря

Антон Курьянов сообщил, что в настоящее время не видит на рынке вратаря № 1.

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Антон Курьянов рассказал о ближайших планах хоккейного клуба. Интервью с Курьяновым вышло на youtube-канале «СЭ Хоккейный» накануне, 10 декабря.

О провале в начале сезона и возможном увольнении главного тренера

«Искали причины, почему мы чередуем хорошие матчи с топовыми командами с откровенно провальными матчами с командами, которые ниже (в турнирной таблице — прим. ред.). Паники не было, что мы прощаемся и ищем нового тренера.»

Как удалось оставить в команде нападающего Владимира Ткачева

Летом агент хоккеиста Шуми Бабаев сообщил, что Ткачев рассматривает контракты с НХЛ. Курьянов признался, что переговоры с игроком были непростые.

«Ткачев попросил дедлайн, чтобы рассмотреть предложения. Единственный момент, по которому он могу уехать в НХЛ — это хороший контракт. Очень переживали.»

В итоге нападающий остался играть в команде, а в конце ноября Ткачев возглавил гонку ассистентов в КХЛ, где набрал на тот момент 47 очков.

Как будут решать вратарский вопрос

Антон Курьянов сообщил, что на данный момент нет вратаря № 1, которого хотели бы видеть в «Авангарде». Напомним, что в настоящий момент ворота «ястребов» защищают Андрей Мишуров, Илья Проскуряков и Павел Хомченко.

«Если мы сможем кого-то взять, но не потерять своих — это один момент, но потенциально готовых вратарей сейчас на рынке нет.»

Генменеджер добавил, что клуб точно не будет заключать контракт с вратарем-легионером, так как это нецелесообразно с точки зрения финансов.

Останутся ли в команде Буше и Спунер на следующий сезон

Курьянов рассказал о перспективах продления контрактов с нападающими легионерами: канадцем Райаном Спунером и американцем Ридом Буше.

«Рид Буше не хочет от нас уезжать, и мы не хотим, чтобы он уезжал. Надеюсь, в ближайшее время мы этот вопрос закроем. Что касается Райана Спунера, то посмотрим, как пройдет плей-офф. На сегодняшний день он показывает свой лучший хоккей.»
Илья Проскуряков из омского «Авангарда» вырвался в лидеры среди вратарей КХЛ
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