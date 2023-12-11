О легионерах, вратаре и провальном старте. Интервью с генменеджером «Авангарда»

Антон Курьянов сообщил, что на данный момент нет вратаря № 1, которого хотели бы видеть в «Авангарде». Напомним, что в настоящий момент ворота «ястребов» защищают Андрей Мишуров, Илья Проскуряков и Павел Хомченко.