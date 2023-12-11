О легионерах, вратаре и провальном старте. Интервью с генменеджером «Авангарда»

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Генеральный менеджер омского «Авангарда» Антон Курьянов рассказал о ближайших планах хоккейного клуба. Интервью с Курьяновым вышло на youtube-канале «СЭ Хоккейный» накануне, 10 декабря.
«Искали причины, почему мы чередуем хорошие матчи с топовыми командами с откровенно провальными матчами с командами, которые ниже (в турнирной таблице — прим. ред.). Паники не было, что мы прощаемся и ищем нового тренера.»
Летом агент хоккеиста Шуми Бабаев сообщил, что Ткачев рассматривает контракты с НХЛ. Курьянов признался, что переговоры с игроком были непростые.
«Ткачев попросил дедлайн, чтобы рассмотреть предложения. Единственный момент, по которому он могу уехать в НХЛ — это хороший контракт. Очень переживали.»
В итоге нападающий остался играть в команде, а в конце ноября Ткачев возглавил гонку ассистентов в КХЛ, где набрал на тот момент 47 очков.
Как будут решать вратарский вопрос
Антон Курьянов сообщил, что на данный момент нет вратаря № 1, которого хотели бы видеть в «Авангарде». Напомним, что в настоящий момент ворота «ястребов» защищают Андрей Мишуров, Илья Проскуряков и Павел Хомченко.
«Если мы сможем кого-то взять, но не потерять своих — это один момент, но потенциально готовых вратарей сейчас на рынке нет.»
Генменеджер добавил, что клуб точно не будет заключать контракт с вратарем-легионером, так как это нецелесообразно с точки зрения финансов.
Курьянов рассказал о перспективах продления контрактов с нападающими легионерами: канадцем Райаном Спунером и американцем Ридом Буше.
«Рид Буше не хочет от нас уезжать, и мы не хотим, чтобы он уезжал. Надеюсь, в ближайшее время мы этот вопрос закроем. Что касается Райана Спунера, то посмотрим, как пройдет плей-офф. На сегодняшний день он показывает свой лучший хоккей.»