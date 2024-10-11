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Вратарь

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2024
«Не смогли подобрать ключи»: тренер «Авангарда» Звягин — о поражении «Барысу»
11 октября, 04:06
Ждет ли Звягина отставка? Что думает тренер и болельщики о неудачах «Авангарда»
21 сентября, 07:13
Это не PlayStation. Тренер «Авангарда» Звягин рассказал о причинах поражения «Амуру»
12 сентября, 04:07
Об игроках, работе с Хартли и волнении: интервью главного тренера «Авангарда» Звягина
Сергей Звягин планирует привлечь игроков из МХЛ и ВХЛ на предсезонные сборы.
8 апреля, 09:50
«Авангард» перевернул игру с ног на голову и сравнял счет в серии с «Локомотивом»
У омичей шайбы забросили Игорь Мартынов, Семен Чистяков и Николай Прохоркин.
28 марта, 18:38
Не дали исправить ситуацию с «Локомотивом»: тренер «Авангарда» Кравец — об отставке
Контракт с наставником расторгли после двух домашних поражений в четвертьфинале.
19 марта, 10:02
Проблемы в нападении и защите: тренер «Авангарда» назвал причины поражения от «Лады»
После двух периодов омичи вели со счетом 2:0, однако тольяттинцы в третьей двадцатиминутке смогли сравнять, а после оказались сильнее в овертайме.
22 февраля, 18:38
Проиграли на выезде. Омский «Авангард» пропустил семь шайб от «Салавата»
Омичи сумели забросить только дважды. Отличились Николай Прохоркин и Иван Игумнов.
13 февраля, 16:19
Первый гол — несчастный случай: тренер «Авангарда» — о матче с «Сибирью»
«Ястребы» победили в сибирском дерби со счетом 7:2.
11 февраля, 16:15
Феерия из 14 шайб и две драки. «Авангард» со СКА устроили шоу для болельщиков
Нападающий Рид Буше оформил в матче хет-трик, после чего на лед G-Drive Арены полетели кепки болельщиков.
6 февраля, 18:50
2023
Омский «Авангард» на один год продлил контракт с 36-летним вратарем Проскуряковым
В начале декабря Илья Проскуряков стал лидером сразу в двух категориях КХЛ — по проценту отраженных бросков и коэффициенту надежности.
18 декабря 2023, 02:47
О легионерах, вратаре и провальном старте. Интервью с генменеджером «Авангарда»
11 декабря 2023, 08:31
Для олдскульных болельщиков. В Омске продают форму игрока «Авангарда» Соколова
27 июля 2023, 07:38
Омский «Авангард» заключил контракт с 36-летний вратарем Ильей Проскуряковым
У хоккеиста за плечами больше 400 матчей в Континентальной хоккейной лиге.
18 июля 2023, 12:05
2022
Омский «Авангард» заключил пробный контракт с 21-летним вратарем
Хоккеист будет выступать в составе «Омских крыльев».
21 сентября 2022, 07:32

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