gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Андрей Мишуров

Выбрать дату
Февраль
Всю игру испортил первый период: тренер «Авангарда» — о поражении «Спартаку»
«Ястребы» уступили гостям из Москвы со счетом 3:5. Главный тренер сообщил, что в защите команды необходимы изменения, которые можно будет увидеть уже в следующем матче.
9 февраля, 04:27
Омский «Авангард» уступил московскому «Спартаку» со счетом 3:5
Во второй половине матча «ястребы», проигрывая 0:4, попытались переломить ход игры, но безуспешно.
8 февраля, 15:55
Тренер «Авангарда» Кравец сообщил, когда в строй вернется вратарь Хомченко
Также наставник рассказал о состоянии голкипера Ильи Проскурякова и защитника Богдана Киселевича.
7 февраля, 06:00
Январь
Упустили преимущество в три шайбы. «Авангард» проиграл челябинскому «Трактору»
Игра закончилась со счетом 4:5 в пользу гостей.
28 января, 15:48
Декабрь 2023
Омский «Авангард» бездарно и по-крупному проиграл «Барысу» из Астаны
Матч в столице Казахстана закончился со счетом 1:5 не в пользу «ястребов».
28 декабря 2023, 16:17
Омский «Авангард» на родном льду хладнокровно уничтожил ХК «Сочи»
21 декабря 2023, 16:05
О легионерах, вратаре и провальном старте. Интервью с генменеджером «Авангарда»
11 декабря 2023, 08:31
Ноябрь 2023
Десятиматчевая победная серия омского «Авангарда». Итоги
25 ноября 2023, 03:03
Омский «Авангард» прервал 10-матчевую победную серию, уступив «Салават Юлаеву»
Встреча закончилась уверенной победой уфимцев со счетом 3:1.
23 ноября 2023, 17:16
Форварды и капитан омского «Авангарда» вновь возглавили рейтинг лучших игроков КХЛ
В компанию к этой четверке неожиданно ворвался вратарь «ястребов» Андрей Мишуров.
23 ноября 2023, 04:02
Омский «Авангард» нервно, но уверенно обыграл действующего чемпиона КХЛ — ЦСКА
В этом матче нападающий «ястребов» Рид Буше оформил хет-трик и отдал голевую передачу.
9 ноября 2023, 19:09
Омский «Авангард» драматично вырвал победу у минского «Динамо» по буллитам
Встреча в Минске закончилась со счетом 4:3 в пользу «ястребов».
6 ноября 2023, 17:15
Омский «Авангард» уверенно обыграл питерский «СКА» благодаря хет-трику Шарипзянова
Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «ястребов».
2 ноября 2023, 19:12
Главный тренер омского «Авангарда» рассказал о перспективах вратаря Василия Демченко
Михаил Кравец считает, что в данный момент все зависит только от самого игрока.
31 октября 2023, 18:59
Октябрь 2023
Главный тренер омского «Авангарда» о победе над «Торпедо»: «Не дали к нам приезжать»
Михаил Кравец считает, что для этой победы достойно поработали все четыре звена и вратарь.
31 октября 2023, 17:58
Омский «Авангард» упустил преимущество в 2 шайбы и бездарно проиграл «Витязю»
Матч в подмосковной Балашихе закончился со счетом 5:2 в пользу хозяев льда.
18 октября 2023, 19:08
Сентябрь 2023
Третье подряд. Омский «Авангард» разгромно проиграл «Автомобилисту» в гостях
Встреча в Екатеринбурге закончилась со счетом 5:1 в пользу хозяев льда.
25 сентября 2023, 17:02
Хабаровский «Амур» разгромил омский «Авангард» на льду G-Drive Арены
Встреча в Омске завершилась со счетом 5:1 не в пользу «ястребов». Это первое поражение омичей в новом сезоне.
11 сентября 2023, 16:05
Август 2023
Омский «Авангард» мужественно одолел «Нефтехимик» на Кубке Блинова
21 августа 2023, 16:02
Омский «Авангард» уступил первый матч на турнире в Сочи
4 августа 2023, 18:59

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика