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Павел Хомченко

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2024
Три безответных шайбы от «Автомобилиста». Омский «Авангард» продолжил серию неудач
21 сентября, 00:08
Провал в первом периоде. «Авангард» проиграл в сибирском дерби со счетом 1:4
15 сентября, 12:47
«Авангард» перевернул игру с ног на голову и сравнял счет в серии с «Локомотивом»
У омичей шайбы забросили Игорь Мартынов, Семен Чистяков и Николай Прохоркин.
28 марта, 18:38
Сократили отставание. «Авангард» обыграл «Локомотив» в третьем матче серии
У «ястребов» забили Семен Чистяков и Рид Буше. Поединок завершился в овертайме со счетом 2:1.
21 марта, 02:01
«Авангард» всухую обыграл «Ладу» и оформил путевку в следующий раунд плей-офф
9 марта, 12:50
«Авангард» на выезде обыграл «Ладу» и ведет в первом раунде плей-офф со счетом 3:0
Первая игра в Тольятти завершилась со счетом 3:1. У «ястребов» дубль оформил Рид Буше, также шайбу забросил Валентин Пьянов.
5 марта, 17:27
Омский «Авангард» проиграл последний матч регулярного сезона «Металлургу»
Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу магнитогорской команды. «Ястребы» по итогу чемпионата заняли второе место в Конференции и встретятся в плей-офф с «Ладой».
26 февраля, 16:20
Неправильные действия: тренер «Авангарда» рассказал о проблемах в матче с «Авто»
По ходу встречи «ястребы» вели со счетом 4:0, однако в третьем периоде соперники перехватили инициативу.
21 февраля, 04:19
Дубль Юрчо и нервный третий период. «Авангард» обыграл «Автомобилист» со счетом 4:2
20 февраля, 15:49
Омский «Авангард» всухую обыграл «Металлург» и занял первую строчку Востока
Матч завершился со счетом 3:0. У омичей забросили Иван Николишин, Дамир Жафяров, Артем Чмыхов.
17 февраля, 15:43
Буше — Спунер — Ткачев. Звено омского «Авангарда» стало лучшим в сезоне КХЛ
Хоккеисты показали результат в 54 гола на текущий момент регулярного чемпионата.
1 февраля, 08:23
В «Авангарде» рассказали, почему не играет вратарь Хомченко
У голкипера «ястребов» травма.
1 февраля, 06:42
Упустили преимущество в три шайбы. «Авангард» проиграл челябинскому «Трактору»
Игра закончилась со счетом 4:5 в пользу гостей.
28 января, 15:48
2023
О легионерах, вратаре и провальном старте. Интервью с генменеджером «Авангарда»
11 декабря 2023, 08:31
Кравец рассказал, когда вратарь Павел Хомченко появится в воротах омского «Авангарда»
Сегодня стало известно, что Хомченко из «Адмирала» обменяли на Василия Демченко.
21 ноября 2023, 18:45
Омский «Авангард» обменял вратаря Василия Демченко в «Адмирал» на Павла Хомченко
Взамен из дальневосточного клуба в стан «ястребов» переезжает голкипер Павел Хомченко.
21 ноября 2023, 14:47
Омский «Авангард» в овертайме с трудом вырвал победу у «Адмирала»
14 сентября 2023, 15:49

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