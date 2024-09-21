Павел Хомченко

«Авангард» на выезде обыграл «Ладу» и ведет в первом раунде плей-офф со счетом 3:0

Первая игра в Тольятти завершилась со счетом 3:1. У «ястребов» дубль оформил Рид Буше, также шайбу забросил Валентин Пьянов.