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Илья Проскуряков

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Октябрь
Омский «Авангард» обыграл на выезде челябинский «Трактор» со счетом 3:1
14 октября, 16:16
Сентябрь
Провал в первом периоде. «Авангард» проиграл в сибирском дерби со счетом 1:4
15 сентября, 12:47
Февраль
Нельзя так проигрывать, а то начнем всех бояться: тренер «Авангарда» — об игре в Уфе
«Ястребы» уступили со счетом 2:7.
14 февраля, 04:47
Проиграли на выезде. Омский «Авангард» пропустил семь шайб от «Салавата»
Омичи сумели забросить только дважды. Отличились Николай Прохоркин и Иван Игумнов.
13 февраля, 16:19
Победа в дерби. Омский «Авангард» устроил разгром для «Сибири» — 7:2
Гости заработали в матче 22 минуты штрафного времени.
11 февраля, 15:53
Всю игру испортил первый период: тренер «Авангарда» — о поражении «Спартаку»
«Ястребы» уступили гостям из Москвы со счетом 3:5. Главный тренер сообщил, что в защите команды необходимы изменения, которые можно будет увидеть уже в следующем матче.
9 февраля, 04:27
Омский «Авангард» уступил московскому «Спартаку» со счетом 3:5
Во второй половине матча «ястребы», проигрывая 0:4, попытались переломить ход игры, но безуспешно.
8 февраля, 15:55
Тренер «Авангарда» Кравец сообщил, когда в строй вернется вратарь Хомченко
Также наставник рассказал о состоянии голкипера Ильи Проскурякова и защитника Богдана Киселевича.
7 февраля, 06:00
Декабрь 2023
Омский «Авангард» в овертайме вырвал победу у новосибирской «Сибири»
Третье сибирское дерби в текущем сезоне закончилось со счетом 2:3 в пользу «ястребов».
26 декабря 2023, 15:23
200 тысяч рублей. Омские болельщики приобрели новогодние свитера хоккеистов
Хоккейный клуб «Авангард» проводит предновогодний аукцион. Лоты — свитера омских «ястребов» из специальной новогодней серии.
24 декабря 2023, 10:28
Омский «Авангард» на домашнем льду всухую проиграл казанскому «Ак Барсу»
Встреча на льду G-Drive Арены закончилась со счетом 0:4 в пользу гостей.
19 декабря 2023, 15:53
Омский «Авангард» на один год продлил контракт с 36-летним вратарем Проскуряковым
В начале декабря Илья Проскуряков стал лидером сразу в двух категориях КХЛ — по проценту отраженных бросков и коэффициенту надежности.
18 декабря 2023, 02:47
О легионерах, вратаре и провальном старте. Интервью с генменеджером «Авангарда»
11 декабря 2023, 08:31
Илья Проскуряков из омского «Авангарда» вырвался в лидеры среди вратарей КХЛ
Сейчас у хоккеиста лучшие показатели по коэффициенту надежности и проценту отраженных бросков.
5 декабря 2023, 15:02
Омский «Авангард» без нервов одолел хабаровский «Амур»
По ходу встречи «ястребы» сумели отыграться, выйти вперед и уверенно довести игру до победы.
4 декабря 2023, 16:31
Омский «Авангард» отыгрался в матче с «Нефтехимиком» и забрал победу по буллитам
К началу третьего периода «ястребы» проигрывали со счетом 1:3. Но сумели вернуться в игру.
1 декабря 2023, 16:50
Ноябрь 2023
Омский «Авангард» по-домашнему разобрался с подмосковным «Витязем»
29 ноября 2023, 15:44
Омский «Авангард» прервал 10-матчевую победную серию, уступив «Салават Юлаеву»
Встреча закончилась уверенной победой уфимцев со счетом 3:1.
23 ноября 2023, 17:16
Кравец рассказал, когда вратарь Павел Хомченко появится в воротах омского «Авангарда»
Сегодня стало известно, что Хомченко из «Адмирала» обменяли на Василия Демченко.
21 ноября 2023, 18:45
Октябрь 2023
Омский «Авангард» с футбольным счетом разобрался с уфимским «Салават Юлаевым»
26 октября 2023, 15:58

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