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НХЛ

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Появились новые подробности о претендентах на пост главного тренера «Авангарда»
10 ноября, 10:40
Омский «Авангард» заключил контракт до конца сезона с канадцем Алексом Грантом
27 октября, 12:54
Нападающий Коул Касселс планирует покинуть состав омского «Авангарда»
За весь сезон он продемонстрировал одну результативную передачу.
16 октября, 06:29
«Хорошие шансы в Кубке»: Линден Вей рассказал о своем переходе в омский «Авангард»
27 августа, 06:50
Генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов предложил пересмотреть потолок зарплат в КХЛ
26 августа, 06:09
Организаторы «Матча года» рассмотрят Омск как площадку для следующих встреч
22 июля, 04:06
«Авангард» отдал в «Нефтехимик» защитника Абросимова и получил права на Злодеева
Роман Абросимов в минувшем сезоне в составе «Аванграда» выходил на лед в 40 матчах, забросил одну шайбу и четыре раза становился ассистентом голевых атак.
6 июля, 02:58
Двух омских хоккеистов задрафтовали в НХЛ
1 июля, 06:23
«Ястреб», но есть нюанс. Омский хоккеист Михеев перешел в «Чикаго Блэкхокс»
27 июня, 08:28
Стало известно, куда отправился работать экс-тренер омского «Авангарда» Хартли
24 июня, 04:43
«Авангард» сделал квалификационное предложение игрокам. Рассказываем, что это такое
Предложения направлены Газизову, Мирошниченко, Трикозову и Коротаеву.
8 апреля, 04:22
Экс-нападающий омского «Авангарда» подписал контракт с «Каролиной»
Глеб Трикозов ближайшие три года будет играть за «Каролина Харрикейнз».
7 апреля, 05:09
«Авангард» разорвал контракт с нападающим, которого ранее задрафтовали в НХЛ
Глеб Трикозов в нынешнем сезоне провел за основную команду только две игры. В ВХЛ принял участие в 39 матчах.
6 апреля, 00:13
В шуточном движении «Путешествующие Ягры» заметили фаната в форме омского «Авангарда»
20 февраля, 05:50
2023
О легионерах, вратаре и провальном старте. Интервью с генменеджером «Авангарда»
11 декабря 2023, 08:31
Омский «Авангард» нашел замену Корбэну Найту с высоким интеллектом
Клуб заключил контракт на один год с канадским нападающим Райаном Спунером.
6 августа 2023, 19:51
Игрока омского «Авангарда» Михаила Гуляева задрафтовали в «Колорадо Эвеланш»
Гуляев сыграл в КХЛ 13 матчей, оформил 4 блокшота и отдал 1 голевую передачу.
29 июня 2023, 07:17
Экс-игрок омского «Авангарда» подписал контракт с «Вашингтоном»
В НХЛ нападающий в составе основной команды будет зарабатывать 855 тысяч долларов в год.
3 мая 2023, 07:42

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