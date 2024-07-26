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Провал

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2024
Бюст омской чемпионки вернут на олимпийскую аллею только в сентябре
Как и предполагал представитель подрядной организации, причина провала грунта крылась в канализации.
26 июля, 08:01
В омских Нефтяниках машина ушла под землю после дождя
23 июля, 11:20
В Омске машина провалилась в яму в размытом асфальте на улице Рокоссовского
17 июля, 12:35
«Провал в метро»: омичи пожаловались на огромную яму рядом с библиотекой Пушкина
22 мая, 06:57
Ледоход, провал в центре города и вызов 3 хоккеистов в сборную России. Омск в субботу
13 апреля, 13:54
2023
О легионерах, вратаре и провальном старте. Интервью с генменеджером «Авангарда»
11 декабря 2023, 08:31
Некипелов, Гефлинг, Сапунова. Кто строил «падающий» омский дом на 3-й Енисейской
15 августа 2023, 06:22
Дом в Омске, рядом с которым обвалился грунт, будут готовы незамедлительно расселить
10 августа 2023, 08:05
День города-2023, штормовое предупреждение и сползающий в овраг дом. Омск в субботу
5 августа 2023, 14:00
«Сползает в овраг». В Омске у многоэтажки на 3-й Енисейской обвалился грунт
5 августа 2023, 05:46
2022
В Омске въезд на метромост перекроют из-за провалившегося тротуара
В региональном министерстве строительства пообещали провести работы максимально оперативно.
16 сентября 2022, 08:57

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