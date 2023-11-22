Форварды омского «Авангарда» Буше и Ткачев вырвались в лидеры Чемпионата КХЛ

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Нападающие первого звена омского «Авангарда» Владимир Ткачев и Рид Буше стали лидерами категорий Фонбет Чемпионата КХЛ, причем Буше даже дважды.
Так, Ткачев возглавил гонку ассистентов, где набрал уже 47 очков, что касается Буше, то на данном этапе он лучший снайпер с 24 заброшенными шайбами и лидер в категории полезности с показателем плюс/минус в +18.
Добавим, что Ткачев и Буше присутствуют и в списке лучших бомбардиров чемпионата, где находятся на 2 и 3 местах соответственно. У Владимира 47 очков, у Рида — 40. На 5 строчке этой категории еще один «ястреб», — Райан Спунер с 38 набранными очками.
Также Буше больше всех из нападающих КХЛ нынешнего сезона проводит время на льду, — его средний показатель за игру 21:51 минута, на втором месте по этой статистике Ткачев — у него 21:14. Среди защитников «впереди планеты всей» Дамир Шарипзянов, — 24:18 минут на площадке в среднем за матч.
Помимо прочего, Спунер сейчас расположился на третьей строчке лучших ассистентов с 25-ю голевыми передачами. Шарипзянов забрался на 4 места среди бомбардиров-защитников и снайперов-защитников с 20 очками и 6 заброшенными шайбами соответственно.
Не можем не отметить и еще одно лидерство, — у Спунера первое место по победным шайбам, коих к данному моменту набралось уже 5.
Напомним, к сегодняшнему дню «Авангард» одержал уже 10 побед подряд и забрался на вторую строчку в Восточной конференции.