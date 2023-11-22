Форварды омского «Авангарда» Буше и Ткачев вырвались в лидеры Чемпионата КХЛ

Также Буше больше всех из нападающих КХЛ нынешнего сезона проводит время на льду, — его средний показатель за игру 21:51 минута, на втором месте по этой статистике Ткачев — у него 21:14. Среди защитников «впереди планеты всей» Дамир Шарипзянов, — 24:18 минут на площадке в среднем за матч.