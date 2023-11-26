Обрушение в омской высотке, гонконгский грипп и выгнанный на мороз ребенок

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
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Updated Сегодня, 10:48
Это случилось четыре дня назад в 16-этажном доме под номером № 21/1. Обрушение произошло на кровле, территорию возле дома частично оградили. Специалисты оценили, может ли произойти последующее разрушение плиты и пришли к выводу, что угрозы жизни и здоровью нет. Жильцов квартиры, над которой случилось разрушение, на время проведения работ эвакуировали. По данным сотрудников МЧС, обошлось без погибших и пострадавших. В дело сразу же включилась прокуратура для проведения проверки.
Об убийстве ребенка по неосторожности следователи рассказали в начале прошедшей недели. Шокирующая история произошла в молодой семье с детьми в Таврическом районе. Как выяснил региональный следком, 23-летняя мать положила годовалую девочку на кровать, где спал 27-летний глава семейства. Известно, что мужчина был пьян. Где-то посреди ночи девушка обнаружила, что ребенок не дышит. По предварительным данным, смерть наступила от механической асфиксии — отец во сне передавил дочери шею.
В целом эпидситуация в Омской области в этом месяце не хуже, чем в ноябре 2022 года. Эксперты находят различные вирусы, в том числе бактерии новой коронавирусной инфекции. По последним данным регионального Роспотребнадзора, почти у половины населения (41,5%) был диагностирован COVID-19. Также в Омской области у некоторых выявляют вирус гонконгского гриппа (2,4%). Особых проявлений его у пациентов, как правило, нет. Симптомы похожие на те, что появляются при обычном гриппе. Однако любая болезнь может быть опасна, поэтому необходимо заботиться о себе.
Странная ситуация возникла в маршрутном такси «Омск — Таврическое». Как рассказали в прокуратуре, 16-летний пассажир не уступил пожилой женщине место, из-за чего остальные ополчились на него. Он объяснил, что у него болит живот, поэтому не может встать, однако эта причина, по всей видимости, показалась несущественной для одного из мужчин. Вместо того, чтобы самому уступить место пенсионерке, он силой вытолкал подростка из салона. Полицейские и прокуратура проводят по данному факту проверку.
Рыжая гуляла рядом со сквером Победы, гимназии и у городской администрации. Больше хищницу не видели. Очевидцы успели запечатлеть ее и опубликовать в сеть. Скорее всего, дикое животное прибежало в город для поиска еды. Многим интересно было понаблюдать за ней, однако подходить к лисе или другому зверю не стоит. Они являются переносчиками смертельно опасной инфекции — бешенства. К слову, этой осенью впервые за 19 лет от осложнений болезни умер человек в Омской области.