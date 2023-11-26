Обрушение в омской высотке, гонконгский грипп и выгнанный на мороз ребенок

В целом эпидситуация в Омской области в этом месяце не хуже, чем в ноябре 2022 года. Эксперты находят различные вирусы, в том числе бактерии новой коронавирусной инфекции. По последним данным регионального Роспотребнадзора, почти у половины населения (41,5%) был диагностирован COVID-19. Также в Омской области у некоторых выявляют вирус гонконгского гриппа (2,4%). Особых проявлений его у пациентов, как правило, нет. Симптомы похожие на те, что появляются при обычном гриппе. Однако любая болезнь может быть опасна, поэтому необходимо заботиться о себе.