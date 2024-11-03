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Грипп

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Ноябрь
Омские школы продолжают закрываться на карантин из-за вирусов
3 ноября, 10:16
Октябрь
Сезон ОРВИ продолжается. Омичей просят сделать прививку, чтобы не заболеть
29 октября, 06:38
Важно. Стало известно, как много детей в Омске заболели пневмонией этой осенью
23 октября, 09:47
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом в Омской области
На прошлой неделе омичи не заболевали из-за вирусов гриппозной этиологии.
22 октября, 12:51
В Омской области почти 90% заболевших ОРВИ оказались с «ковидом»
17 октября, 11:34
Вспышка ОРВИ: статистика по заболевшим в Омской области и других регионах Сибири
16 октября, 07:49
Сентябрь
Берегите себя. По Омску распространяются опасные респираторные вирусы
В Роспотребнадзоре по Омской области напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики и вакцинации.
26 сентября, 07:04
Разница есть: как омичам распознать у себя коронавирус, ОРВИ или простой грипп
23 сентября, 04:00
В Омске на карантин закрыли 22 школьных класса из-за волны ОРВИ
14 сентября, 03:00
Карантин! Омские школьники вернулись к дистанту из-за мощной вспышки ОРВИ
11 сентября, 10:00
Сезон простуд. Две волны гриппа начнут «косить» омичей этой зимой
7 сентября, 06:33
Февраль
Сезон заболеваемости гриппом в Омске почти достиг своего пика
В региональном Роспотребнадзоре предоставили статистику по распространению ОРВИ в области.
7 февраля, 07:34
Январь
Рвота, диарея, кашель, температура. Какая инфекция «косит» омичей этой зимой
10 января, 10:48
Декабрь 2023
Будьте осторожны. Больше десяти тысяч омичей заболели ОРВИ только за одну неделю
Специалисты говорят, что подобные цифры в целом нормальны для текущего эпидемического сезона.
19 декабря 2023, 06:29
Риновирусы и парагрипп. За неделю 11 тысяч омичей заразились ОРВИ
5 декабря 2023, 04:58
Ноябрь 2023
Обрушение в омской высотке, гонконгский грипп и выгнанный на мороз ребенок
26 ноября 2023, 10:42
Затопленные подвалы, гонконгский грипп и шутки климата. Омск сегодня
21 ноября 2023, 13:44
Осторожно. Скачок заболеваемости. В Омской области обнаружили вирусы гонконгского гриппа
21 ноября 2023, 10:46
Одышка и пневмония. Этой осенью Омскую область накрыла волна опасных вирусов
При этом эпидситуация нынешней осенью несколько лучше, чем годом ранее.
14 ноября 2023, 09:24
Диарея, рвота и температура. Чем опасен гонконгский грипп и какие у него симптомы
9 ноября 2023, 06:25

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